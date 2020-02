La 'victoria' de la Revolución islámica resulta 'insoportable' para EE.UU.

LEA TAMBIÉN

El presidente iraní, Hasan Rohani, opinó el martes 11 de febrero del 2020 que Estados Unidos no soporta la idea de que la República islámica, nacida en 1979, siga todavía existiendo.

“Resulta insoportable para Estados Unidos aceptar la victoria de una gran nación y el hecho de que una superpotencia haya sido expulsada de esta tierra”, dijo Rohani, durante una gran concentración popular en Teherán, con motivo del 41 aniversario de la instauración de la República islámica, tras la salida del sah, Mohamad Reza Pahlavi.



“Es natural que ellos hayan soñado durante 41 años con regresar a esta tierra, pero saben que somos uno de los países más poderosos” de Oriente Medio, agregó.



Irán y Estados Unidos no mantienen relaciones diplomáticas desde 1980.



Las tensiones entre los dos países enemigos aumentaron desde que Washington abandonó en 2018 de forma unilateral el acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní, firmado en 2015 por Irán y China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania.



Washington acusa a Teherán de querer fabricar el arma atómica, algo que el gobierno iraní desmiente. Desde que salió de este pacto internacional, Estados Unidos reimpuso sanciones económicas contra Teherán, que están teniendo funestas consecuencias en su economía.



“Durante los últimos años, América (Estados Unidos, ndlr) ha hecho una enorme presión sobre nuestro querido pueblo, fundamentalmente sobre nuestro sistema comercial, nuestras importaciones y nuestras necesidades, para agotar la paciencia de nuestra gente”, dijo Rohani.



“Los americanos (estadounidenses, ndlr) no han entendido la grandeza del pueblo iraní. Estados Unidos piensa que se enfrenta a una civilización que tiene 41 años y no. Se enfrenta a los miles de años de civilización iraní”, proclamó.