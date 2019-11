Víctor Usiña Castro está desaparecido desde el 10 de noviembre del 2019 en Atuntaqui

LEA TAMBIÉN

Víctor Rodrigo Usiña Castro, de 28 años, está desaparecido desde el 10 de noviembre del 2019. Sus familiares piden en redes sociales se difunda la fotografía para agilitar la búsqueda del joven que fue visto por última vez en Atuntaqui, en Imbabura.

Verónica Usiña, hermana mayor de Víctor, comentó a este Diario que hoy, 25 de noviembre, se cumplen 15 días desde que su familiar no aparece. Su cuñada, Narcisa Velasco, de 24 años, le comentó que el domingo 10 de noviembre del 2019 ella salió en la mañana de la casa en la que vivían con su hijo de 6 años (en la vía Andrade Marín, en Atuntaqui) y Víctor se quedó durmiendo, ya que había llegado a las 05:00.



Víctor debía ir a las 11:00 de ese domingo a trabajar en una panadería, pero nunca llegó. Su jefe, contó Verónica, fue hasta la casa de su cuñada, pasadas las 15:00 de ese día preocupado por Víctor. El hombre habló con Narcisa, que ya había llegado a la casa, y le preguntó por qué el joven no fue a trabajar, le dijo que le había escrito y llamado pero no obtuvo respuesta.

La mujer se quedó sorprendida porque, al no encontrarlo en la casa que compartían y en dónde se había quedado, pensó que su esposo estaba en la panadería. Ella también le llamó a su celular pero no contestó. La hermana del joven desaparecido, Verónica Usiña, dijo que “su cuñada (Narcisa Velasco) revisó las cosas y le comentó que Víctor se había llevado una mochila gris con sus documentos y algo de dinero”.



Una semana después, el 15 de noviembre, Narcisa Velasco, acudió a poner la denuncia por la desaparición. Verónica señala que esperaron un lapso de tiempo porque en una ocasión, “Víctor se había marchado de su casa durante una semana pero se contactó con su esposa y se había quedado en la panadería que trabajaba”.



"Esperamos algunos días para ver si regresaba pero nada, hemos averiguado con familiares que viven en Íntag y nadie sabe de él", dice Verónica.



Tras colocar la denuncia, la Policía les pidió que compartan en redes sociales la foto de Víctor mientras se realizan las investigaciones.



La última vez que fue visto Víctor, tenía puesta una chompa gris, una camisa verde, un jean y gorra azul oscuros y zapatos verdes.



De acuerdo con información del Ministerio de Gobierno en su página web Desaparecidos Ecuador, el joven de 28 años mide 1,70 centímetros, tiene el cabello crespo negro, usa lentes y es de tez blanca.



Si usted tiene tiene información puede comunicarse al número 0985525536 o al 1800 335 486.