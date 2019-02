Víctor Hugo Erazo: ‘Hay que hacer auditoría de inversiones del Municipio’

LEA TAMBIÉN

En medio de un frondoso bosque de Conocoto, en el borde con el Parque Metropolitano del Sur, sin agua ni alcantarillado, vive Víctor Hugo Erazo, quien fuera condenado a 18 meses por los hechos del 30-S , durante el correísmo, y luego indultado. Se sube en el auto de este Diario para hablar de su candidatura.

¿Por qué vive en medio de un bosque?

Por la tranquilidad, porque aún se respira naturaleza. También porque esencialmente soy un escritor y es aquí donde encuentro mi tranquilidad.



¿Pero cómo se acostumbró a eso de vivir sin agua potable, sin agua corriente ni alcantarillado?



Es que ese es el problema. No solo ocurre aquí, en la zona rural, sino en varios barrios de Quito que no tienen agua potable ni alcantarillado y eso es terrible, incluso dentro ya de la urbe. Al menos donde vivo está apartado de la urbe, esta es la parte alta de Conocoto, se llama San Lorenzo de Conocoto. ¿Cómo paliamos la situación? Comprando agua a los tanqueros. En lugar de alcantarillado tenemos pozo séptico y así nos acoplamos desde 1995 que vivo aquí.



¿Por qué quiere ser Alcalde de Quito?

Me duele la ciudad de Quito. Se ha ido paulatinamente destruyendo, con demasiada inseguridad. La delincuencia es tan grande que los ciudadanos ya no pueden salir a las calles pasadas las siete de la noche. Por lo tanto, lo que quiero es recuperar a Quito para que la gente camine en paz, sin preocupaciones.



Se ve que está muy preocupado por la seguridad. ¿Es su principal apuesta?

Una de las partes principales de mi plan es la seguridad y tenemos proyectos. Para terminar con la inseguridad, cuando llegue a la Alcaldía de Quito, voy a enviar a la Asamblea un proyecto de ley para la reforma del Código Orgánico Integral Penal, porque en el correísmo se aprobaron leyes prodelincuenciales.



¿Qué proyectos tiene?

Con el tema de la basura, vamos a construir una refinería y en lugar de que la basura sea un problema y un gasto para el Municipio, va a ser una ganancia, porque vamos a obtener biocombustible, y lo vamos a vender. Incluso, la basura la vamos a tener que comprar de otras ciudades para seguir produciendo el biocombustible. La biorrefinería va a dar trabajo a 5 000 personas. Vamos a construir vivienda, pero no con recursos del Municipio ni del Estado. Hay inversionistas británicos que quieren poner su dinero para la construcción de vivienda.



¿Está buscando inversores extranjeros?

Ya los tenemos en este momento. Llegado a la Alcaldía ellos van a construir la vivienda a 20 años plazo y sin entrada, es que la construcción es un gran negocio en todas partes. La función de un alcalde no es ir a sentarse en el sillón de la Alcaldía, sino buscar recursos para la ciudad, para el bienestar. Vamos a crear la Cooperativa de Ahorro y Crédito Municipal, para que dé créditos de USD 5 000, 10 000 y 15 000 a todos los emprendedores de todas las edades, para que se puedan formalizar, para que sean agentes productivos y así evitar tanto desempleo que hay en Quito.



¿Cuáles son sus perspectivas para tener una mayoría en el Concejo de Quito?

Pienso que no va a haber mayoría en el Municipio, pero lo que sí debe haber es un gran liderazgo del Alcalde. Porque cuando el Burgomaestre tiene liderazgo es apoyado por la ciudadanía y los concejales no se van a oponer a proyectos u ordenanzas en beneficio para la ciudad, porque ese rato les caería todo el pueblo y ya no van a estar tratando de ver cuánto hay para aprobar tal o cual cosa.



¿Cuál es su plan para tener gobernabilidad dentro del Concejo?

Un liderazgo fuerte, que primero termine con la delincuencia, cree vivienda, cree trabajo y termine con la cuestión de la basura en las calles. Nosotros vamos a crear la Universidad Municipal, porque el sistema educativo municipal ha sido muy bueno, tanto en la primaria como en la secundaria, pero debemos tener educación superior. Esta universidad será gratuita y estará en el sur, que es el lugar menos favorecido de la ciudad.



Las personas que viven en el valle y trabajan en Quito tienen un problema terrible de movilidad. ¿Qué va a hacer?



Vamos a empezar a trabajar en la construcción de un circuito férreo que una a todas las parroquias rurales de Quito, sin paradas intermedias entre ellas, con un circuito que tenga una parada final en el norte de la ciudad y otro en el sur para integrarse con el Metro, que ya debe estar en funcionamiento. El Metro no debe ser solo desde El Labrador hasta Quitumbe, hay que extenderlo hasta los límites.



Hay una propuesta del actual Alcalde de que el Metro vaya hasta La Ofelia. ¿Está de acuerdo con eso?



Totalmente. Es que el Metro debe ir hasta Calderón y Cutuglagua, que no es Quito, pero está integrado al Distrito.



¿Está de acuerdo?

De acuerdo con lo que dice el alcalde Rodas... no, porque ha hecho todo mal. Pero sí con la extensión del Metro.

Lo que dice él es que hay que aprovechar que aún está la tuneladora...

Sí, pero primero hay que hacer una auditoría de las inversiones del Municipio de Quito. Vamos a nombrar a una comisión ciudadana de alto nivel, tanto ético como profesional, para que audite al Concejo administrativa y financieramente.



Pero el Municipio ya tiene una comisión anticorrupción...

No nos olvidemos de que dos concejales tienen grilletes de reo y siguen trabajando. Ni siquiera les han destituido. Vamos a llamar a una comisión ciudadana con gente que no sea del Municipio.