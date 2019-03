Nueva Zelanda rindió homenaje a víctimas de ataque a dos mezquitas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Varios miles de personas y representantes de decenas de países participaron este viernes (29 de marzo del 2019) en Christchurch, Nueva Zelanda, de una ceremonia en memoria de las 50 personas muertas en los ataques a dos mezquitas el 15 de marzo.

La ceremonia comenzó con un canto de lamento maorí, y contó con la presencia de la Primera Ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, y de su homólogo de Australia, Scott Morrison.



El 15 de marzo, el joven australiano Brenton Tarrant, un fanático extremista de ultraderecha, invadió dos mezquitas de Christchurch y abrió fuego indiscriminadamente sobre los fieles, muchos de ellos refugiados provenientes de países musulmanes.



Este viernes, la multitud acompañó en silencio la solemne lectura de los nombres de las víctimas mortales, así como los de las 22 personas que aún se recuperan de sus heridas en hospitales locales.



Este viernes Ardern vestía una tradicional prenda maorí y estaba rodeada por representantes de decenas de países e integrante de diversas comunidades neozelandesas.

La dirigente había recibido elogios de todo el mundo por su inmediata y firme reacción luego de la matanza, y este viernes fue recibida por una enorme ovación al llegar a la ceremonia.



“ El racismo existe, pero no es bienvenido aqui. Un ataque a la libertad de cada uno de ejercitar su fe o su religión no es bienvenido aqui. La violencia y el extremismo, en todas sus formas, no son bienvenidas ” , comentó.



Uno de los momentos más emocionantes de la ceremonia ocurrió con el testimonio de Farid Ahmed, cuya esposa resultó muerta por las balas al tratar de ayudarlo a escapar de una de las mezquitas.



Postrado en su silla de ruedas, Ahmed dijo que perdonó a Tarrant.

'Elegí la paz'

“Me han preguntado, '¿Cómo puedes perdonar a quien mató a tu esposa?' Puedo dar muchas respuestas (...) No quiero un corazón hirviente de odio. Quiero un corazón lleno de amor. Por eso elegí la paz y he perdonado”, dijo.



En tanto, la alcaldesa de Christchurch, Lianne Dalziel, dijo que la masacre “fue un ataque contra todos nosotros” .



“Inspirados por el odio, estos actos buscan dividirnos. Pero sin embargo nos han unido en la compasión y en el amor que profesamos los unos por los otros, cualquiera sea el lugar de nacimiento” , añadió.



La ceremonia se realizó con la consigna “Todos somos uno”, y fue transmitida en vivo por la televisión local.



Azra Chaida viajó desde Auckland para rendir homenaje a dos conocidos que murieron en la masacre, Linda Armstrong y Ata Elayyan.



“Vine para encontrarme con sus familias y visitar a los heridos que aún están hospitalizados”, dijo Chaida a la AFP poco antes de la ceremonia.



Un vecino de Christchurch, Bobby Turner, dijo que acompañó personalmente la ceremonia “por solidaridad, para mostrar que no somos indiferentes”.



“Los que nos ha pasado es horrible. Los lugares de oración son lugares de amor y de paz”, comentó.



El cantor británico Cat Stevens, inmensamente popular en la década de 1970 y quien posteriormente se convirtió y adoptó el nombre de Yusuf Islam, cantó uno de los mayores éxitos de su carrera, “Peace train”.