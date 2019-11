Testimonio de Jazmín: ‘Me robaron con un cuchillo luego de retirar dinero del cajero’

LEA TAMBIÉN

Jazmín (nombre protegido), de 41 años, labora como empleada privada y fue víctima de un asalto violento, a las 08:30 del sábado 9 de noviembre del 2019. A esa hora, la mujer acudió a un cajero automático de la avenida 12 de Octubre y Francisco Salazar, en el norte de Quito, para retirar USD 100 y dos hombres la atacaron.

“Tenía que trabajar el domingo y salí temprano desde mi casa ubicada en el sur de Quito. Necesitaba dinero para pagar el arriendo y decidí acudir a un cajero ubicado en la avenida 12 de Octubre y calle Francisco Salazar para hacer esa gestión.



Al llegar no noté la presencia de gente extraña en los alrededores. Retiré USD 100, salí del cajero y al momento que caminaba con dirección a la acera me abordaron dos hombres. Uno me tomó con fuerza del cuello para arrebatarme el dinero y mi teléfono celular. Me asusté mucho porque uno de ellos tenía un cuchillo grande.



Llevaba la mochila sobre mi pecho y el asaltante la apuñaló para abrirla y ver lo que tenía allí. Me arrebataron el teléfono celular y me dejaron ir. Me pedían que colabore y no diga nada mientras me asaltaban.



Esos fueron momentos de mucha tensión y me encontraba muy asustada. Por suerte no me robaron el monedero que tenía en el bolsillo y pude tomar un bus para irme al trabajo. Apenas llegué, me puse a llorar ya que sentía mucha indignación e impotencia. Ellos fueron agresivos, pero finalmente no me agredieron físicamente.



Es la segunda vez que me roban. En junio de este año, cerca de mi cumpleaños, unos desconocidos me sacaron el celular luego de que me subí al bus. Ahora me arrebataron mi celular y los USD 100 que guardé para pagar el alquiler de mi casa. Ahora, tengo que ver cómo consigo esa cantidad para no atrasarme en los pagos.



Preferí no denunciar lo que me pasó porque no saco nada, es mejor dejar las cosas como están. En el anterior robo presenté la denuncia y nadie me ayudó”.