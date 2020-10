Víctima de abuso sexual contó en redes sociales su testimonio

LEA TAMBIÉN

"Son cosas que a uno le marcan", con esta frase Alexandra (nombre protegido) recuerda el abuso sexual del que fue víctima hace un año durante una fiesta en el Valle de Los Chillos, a la que asistió acompañada de uno de sus mejores amigos.

La fecha la recuerda exactamente, el 29 de noviembre del 2019. En su testimonio, publicado en redes sociales el 1 de octubre del 2020, la joven de 17 años relata que en el encuentro estaba Jamer V. a quien ya conocía algún tiempo porque todos viven en el Valle.



Ese día, en medio de la fiesta, él le pidió que la acompañara a ver a su novia a lo que Alexandra accedió. Se subieron al auto del joven y no muy lejos de donde se encontraban detuvo su marcha.



"Se quedó en la esquina y me dijo mírame, yo le quedé viendo y le dije que te pasa, se puso a llorar y me dijo estoy triste porque terminé con mi novia, yo le dije ok, está bien. A los siguientes dos minutos yo ya tenía al tipo encima, él intentó robarme un beso y yo no quise. Me da feo contar esto, estoy hasta temblando", dice Alexandra en el video de su testimonio.



Y continúa: "Yo no quise, yo me negué y le puse la mano en la cara como para que se alejara. Después, él es mucho más grande que yo, me cargó y me botó en un terreno de al frente que estaba por ahí, se me subió encima e intentó abusar de mí durante varios minutos, a lo que por suerte sé pelear y no me hizo nada pero me manoseó y llegó a meterme la mano dentro del pantalón y pues ustedes ya saben", agrega.



La joven menciona que ese ataque la marcó y hasta el día de hoy siente dolor y miedo. "Cuando la gente me ve no se lo imagina, porque es la que canta bonito, porque 'Alexandra' es chévere".



Ella comenta que esa misma noche, después de la agresión, Jamer V. le escribió, le pidió que lo disculpara porque estaba borracho y le dijo "la próxima vas a ser tú la que me coja como p* o p*rra".



En otra reunión a la que asistió, vio nuevamente a su agresor y recuerda que la quedó viendo y le dijo "qué, ¿no me vas a saludar? ¿no te vas a acercar?".



Alexandra comentó a este Diario que colocó la denuncia días después del ataque pero "todo quedó ahí, ni la Policía, ni nadie hizo nada". Además asegura que el hombre la insulta en redes sociales.



En su testimonio, la joven de 17 años dice que no contó nada cuando sucedieron los hechos porque el sector donde vive es un lugar muy pequeño, "donde todos saben todo de todos y no quería que la gente hablara sobre mí, pero creo que esto ya es demasiado, son cosas que a uno le marcan".



Su historia la motivó a crear la cuenta @_silencios_, un sitio para que las víctimas de agresiones sexuales cuenten sus historias. Alexandra señala que se trata de un espacio seguro porque existen casos de personas que no quieren que su nombre aparezca y sienten que no tienen voz pero desean contar sus experiencias.



"Es una problemática social muy grande, es algo que lastimosamente hemos tenido que vivir muchas mujeres y sé que a veces hablar con alguien externo a la familia puede ayudar, tener un grupo de personas que te escuche es de mucha ayuda", concluye Alexandra.