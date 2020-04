Vicepresidente Sonnenholzner visitó hospitales de Cuenca por el covid-19

LEA TAMBIÉN

La tarde de este lunes 13 de abril del 2020, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner y el secretario de la Presidencia, Sebastián Roldán, visitaron los dos hospitales públicos de tercer nivel de Cuenca que acogen a pacientes de la nueva cepa del coronavirus.

Junto con autoridades provinciales, recorrieron parte de las instalaciones, laboratorios, farmacia y bodegas de los hospitales Vicente Corral Moscoso y José Carrasco Arteaga, este último del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).



Las autoridades nacionales mantuvieron reuniones con los directores y gerentes de estas casas de salud para conocer la situación del personal sanitario y cómo se desarrolla la atención a los pacientes contagiados y hospitalizados.



Según la coordinación zonal 6 del Ministerio de Salud Pública (MSP) entre los dos hospitales hay 28 pacientes internados, de los cuales 16 están en estado crítico.



Azuay registra 182 casos confirmados de covid-19 y el contagio ya es comunitario porque hay pacientes sin antecedente de transmisión.



El Vicepresidente dijo que la emergencia sanitaria en Azuay se ha manejado de forma correcta y valoró la cooperación de los gobiernos autónomos. "Estamos en un punto más cercano en que sean más los pacientes que salen recuperados que los que ingresan enfermos".



Además, insistió que en 23 de las 24 provincias del país -excepto Guayas- las cosas caminaron como lo planificaron. "Se aisló a la población sin que falten los servicios básicos y la alimentación, y esto hizo que la pandemia no se desborde como ocurrió en Guayas".



Él reconoció que en Guayaquil hay una crisis trágica y dolorosa, porque las cifras de enfermos superaron la capacidad de tomar pruebas de covid-19, mientras que en otras provincias lo duplicaron.



En Azuay se han procesado alrededor de 900 muestras, de las cuales 707 resultaron negativas.



Sonnenholzner también dijo que esto no es para que la gente crea que la emergencia sanitaria ha terminado, "tenemos menos contagios y mortalidad, pero no hay que aflojar en las medidas restrictivas de movilidad, contacto comunitario y prevención".