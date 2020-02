Vicepresidente Sonnenholzner confirma que su nombre se baraja para las elecciones del 2021

LEA TAMBIÉN

El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, confirmó que entre los ministros y el propio Jefe de Estado su nombre es una de las opciones que se analiza para participar en las elecciones presidenciales y legislativas del 2021.

En una entrevista de La Posta, transmitida la noche de este lunes, 17 de febrero del 2020, el Segundo Mandatario ratificó que su perfil es uno de los que suena dentro del Gobierno con miras a los comicios, pero explicó que su familia no apoya la idea de que aparezca en la papeleta electoral. Tampoco confirmó si aceptaría el reto ni reveló la dignidad por la que correría.



¿El presidente (Lenín Moreno) le ha pedido que usted vaya en la papeleta? El Presidente me ha pedido eso, sí, respondió Sonnenholzner al periodista Andersson Boscan, al tiempo que dijo que no tenía planificado ingresar en política. “Fue un desafío y una oportunidad de ayudar a alguien que se está fajando contra un proyecto que yo critiqué siempre desde afuera”.



Además, confirmó que entre los ministros de Estado su nombre es una de las opciones que se analiza. Semanas atrás, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia transmitió un segmento de entrevistas denominado 60 minutos con Otto, en el que Sonnenholzner se refirió a los programas que impulsa el Gobierno y a temas de coyuntura. Por ahora, ha negado que se encuentra en campaña proselitista.



Sonnenholzner, durante la entrevista de La Posta, se refirió a los planes que anunció el Gobierno y que no se han concretado, como el Metroférico, el Tren Playero, entre otros. Señaló que, a su criterio, fue un error anunciar estos planes cuando aún estaban en “idea inicial”.



También habló de su viaje a China y de las críticas que recibió por exponerse a la crisis sanitaria del coronavirus. Aseguró que es una muestra de solidaridad con el país asiático, aunque confesó que espera que la situación se supere hasta finales de marzo y abril.



El vicepresidente defendió la gestión del Gobierno en materia de seguridad, reinstitucionalización y en la articulación con la Asamblea para aprobar leyes. También abordó la crisis de octubre y ratificó que el diálogo sobre la focalización del subsidio a los combustibles está avanzado. Sostuvo que para este 2020 se analiza la focalización de la gasolina extra, sin dar más detalles.



Sobre sus visitas a las comunidades, negó que esté en campaña y mencionó que, desde que ingresó al Gobierno, se encargó de viabilizar el diálogo y recorrer el territorio ecuatoriano.



A finales de febrero se prevé la convención del movimiento oficialista, Alianza País. En el encuentro se analizará la situación de la organización política y se definirán la hoja de ruta, de cara a las elecciones del 2021.