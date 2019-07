Vicepresidente Sonnenholzner dice que el Cpccs debe limitarse a sus funciones o atenerse a las consecuencias legales

LEA TAMBIÉN

El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, se refirió a la actuación del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), que conformó una comisión para revisar la designación de los nueve jueces de la Corte Constitucional (CC).

En una entrevista con radio Sucre efectuada este jueves 11 de julio del 2019

en Guayaquil, el segundo mandatario señaló que a su criterio el titular del Cpccs, José Carlos Tuárez, “cometió un error”, pues recordó que la propia CC emitió un dictamen interpretativo en el que se determinó que el Consejo no puede revisar lo actuado por el organismo Transitorio, debido a sus facultades extraordinarias derivadas de la Consulta Popular del 2018.



“Personalmente no conozco al señor Tuárez. Creo que cometió un error porque hay una resolución de la Corte, diciendo que lo actuado por el consejo anterior no puede ser revisado”, manifestó el funcionario.



Para Sonneholzner, el Cpccs tiene que actuar en el marco de sus competencias y dijo que si algún consejero intenta rebasar esas atribuciones “llámese como se llame, tendrá que atenerse a las consecuencias legales”.



Al ser consultado sobre el futuro del Cpccs, el vicepresidente dijo que a su criterio personal se trata de un “invento del Gobierno anterior”.



También refirió que será la ciudadanía la que decida qué ocurrirá con el organismo y descartó que el Gobierno llame a una consulta popular sobre este tema. “Creo que lo tiene que resolver la ciudadanía, pero el Gobierno por lo menos no está impulsando una consulta”.



El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, anunció que enviará a la Corte Constitucional una consulta, para que el organismo se pronuncie si es posible realizar una enmienda a la Carta Magna, con el objetivo de quitarle al Cpccs la facultad de designar autoridades de control. La idea, según Litardo, es que esa facultad vuelva a la Asamblea Nacional.



Este jueves 11 de julio se presentaron tres denuncias en la Fiscalía en contra de los consejeros del Cpccs José Carlos Tuárez, Rosa Chalá, Walter Gómez y Verónica Desintonio, por incumplimiento de deciciones legítimas de autoridad competente.