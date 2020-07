Otto Sonnenholzner renuncia a la Vicepresidencia de Ecuador 320 días antes de que finalice su período

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Otto Sonnenholzner renunció a la Vicepresidencia de Ecuador, tras permanecer un año, seis meses y 24 días en el cargo. El economista y radiodifusor guayaquileño confirmó su dimisión, este martes 7 de julio del 2020, a través de una cadena nacional.

“No me siento y nunca me he sentido un político, pero sé que nuestro mundo ha cambiado. En esta nueva realidad requerimos formas muy distintas de hacer política a cómo muchos la entienden hoy. Ecuador necesita nuevas soluciones para afrontar los problemas. Por eso hoy, que enfrentamos una situación más estable, puedo finalmente tomar esta decisión”.



“Al Presidente de la República siempre le agradeceré su esfuerzo por dar los primeros y difíciles pasos para sacarnos de ese modelo fracasado que solo busca destruir y tiene sumido en la pobreza y la desolación al pueblo venezolano; lo considero una buena persona y he servido a su lado con lealtad y convicción; pero siempre dije que no estoy aquí por el cargo ni por el sueldo ni por los honores y que en el momento que sienta que este cargo se convierte en un impedimento para servir y aportar a los temas más relevantes del país, prefiero salir como entré, y eso haré: saldré de aquí con la frente en alto y de la mano de mi esposa”.

Sonnenholzner dio un paso al costado en el Ejecutivo, aunque no confirmó si participará en las elecciones generales del 2021.



Otto Sonnenholzner, quien obtuvo el respaldo del 68% de la Asamblea en su nombramiento el 11 de diciembre del 2018, había sido designado vicepresidente para el resto de la gestión del actual Gobierno, que deberá entregar el mando el 24 de mayo del 2021. El economista de 37 años, con estudios en Alemania, fue el vicepresidente número 50 en la historia de Ecuador: estuvo 574 días en el cargo y ha presentado su renuncia 320 días antes de finalizar su período.



El jueves 2 de julio, en Cuenca, Sonnenholzner ya habló de un "camino electoral", aunque anticipó que no necesariamente sería él quien participe en los comicios.



“Quiero dejar esto claro, el Ecuador necesita unidad, no necesita dispersión, no se trata de candidaturas en este momento. Yo trabajaré para buscar ese camino que nos una, no por ideologías, sino por objetivos, ese trabajo que he hecho desde la Vicepresidencia, lo haría también en función de un camino electoral”, manifestó Sonnenholzner.

El sábado 4 de julio del 2020 Otto Sonnenholzner participó en la entrega de 500 títulos de propiedad a moradores de Monte Sinaí, en Guayaquil. Foto: Flickr Vicepresidencia Ecuador



Durante su gestión en la Vicepresidencia lideró el denominado Diálogo Nacional, que no logró evitar el paro de octubre del 2019. Meses después, estuvo al frente del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), en las primeras semanas de la pandemia a causa del coronavirus.

Posteriormente, pidió al presidente Lenín Moreno que se le permita trasladarse a Guayaquil, la urbe más golpeada por el brote viral. Allí acompañó a varios ministros de Estado y a la Fuerza de Tarea Conjunta que se desplegó en la urbe porteña para mitigar el impacto del covid-19.



Con la salida de Sonnenholzner, el presidente Lenín Moreno ya suma tres vicepresidentes durante su período. Los dos primeros, salieron del Ejecutivo por estar involucrados en casos de corrupción. Sonnenholzner, en cambio, lo hace por razones personales, aunque también se habla de sus aspiraciones electorales.



Ante la ausencia definitiva del Segundo Mandatario, el presidente Moreno deberá remitir, nuevamente, una terna a la Asamblea, para que esa función del Estado designe al cuarto Vicepresidente del actual período. Se trata de un hecho sin precedentes desde el retorno a la Democracia, en 1978.

Los tres vicepresidentes



El 3 de agosto del 2017, el Presidente de la República, con el decreto N. 100, retiró todas las funciones al vicepresidente, Jorge Glas, una vez que el nombre del segundo mandatario aparecieran en audios sobre coimas a la empresa brasileña Odebrecht.



El 27 de septiembre del 2017, la Contraloría General del Estado notificó la destitución de Jorge Glas del cargo de vicepresidente, por el manejo de la adjudicación del bloque petrolero Singue, y el 2 de octubre se le aplicó la prisión preventiva por la investigación de un cohecho. El 13 de diciembre, Glas fue declarado culpable de cohecho y condenado a seis años de cárcel.



El 4 de octubre, Moreno había designado a María Alejandra Vicuña como vicepresidenta encargada. El 3 de enero del 2018, se anunció la ausencia definitiva de Glas del cargo, por lo que se declaró vacante esa posición. El 4 de enero, el Ejecutivo notificó este hecho a la Asamblea y entregaba una terna compuesta por: María Alejandra Vicuña, María Fernanda Espinosa y Rosana Alvarado.



El 6 de enero del 2018, María Alejandra Vicuña con 70 votos en la Asamblea asumió la Vicepresidencia de la República.



Un escándalo de concusión por diezmos en la Asamblea Nacional hizo que el Presidente Moreno le quitara las funciones a la vicepresidenta Vicuña y el 4 de diciembre del 2018, ella presentó su renuncia.



Así, el Ejecutivo envió una terna para elegir al nuevo vicepresidente, entre los que constaban: el radiodifusor Otto Sonnenholzner, la activista social Nancy Vasco Maldonado y el catedrático Agustín Albán.



El 11 de diciembre del 2018, la Asamblea eligió, con 94 votos, a Otto Sonnenholzner como el tercer vicepresidente de Ecuador.