Vicepresidente de EE.UU. recibe la vacuna mientras mueren más de 3 000 personas por tercer día en ese país

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, recibió su vacuna contra el covid-19 en directo por televisión el viernes 18 de diciembre de 2020, en un intento de reforzar el apoyo público a las vacunas después de que las muertes por coronavirus en el país superaron las 3 000 por tercer día consecutivo.

Pence, su esposa Karen Pence y el Cirujano General Jerome Adams se arremangaron y recibieron inyecciones del personal médico en batas blancas, convirtiéndose en los receptores de más alto perfil que han recibido la vacuna públicamente.



"No sentí nada. Bien hecho", dijo Pence, el líder del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre el coronavirus. Se les inyectó la vacuna desarrollada por Pfizer Inc y su socio alemán BioNTech SE que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó para uso de emergencia hace una semana. Se espera que el viernes la FDA apruebe una segunda vacuna para uso de emergencia, en esta ocasión de Moderna Inc.



El propio Pence dijo que la vacuna de Moderna podría autorizarse en cuestión de horas, después de que el presidente saliente Donald Trump anunciase en Twitter que había sido aprobada, algo que aún no ha anunciado públicamente el regulador farmacéutico.