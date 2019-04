Otto Sonnenholzner: Si se comprobara que el área de reserva marina es insuficiente para preservar Galápagos se impulsará un proceso de ampliación

LEA TAMBIÉN

El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, dijo que Ecuador podría impulsar un proceso internacional para pedir la ampliación de la reserva marina de Galápagos. Las declaraciones las hizo este viernes 26 de abril del 2019 desde el Puerto de Aguas Profundas de Posorja.

"Si se llegase a comprobar que el área de reserva marina es insuficiente para preservar un ecosistema frágil como el de Galápagos, nosotros como Gobierno impulsaremos un proceso internacional para pedir esa ampliación y ponerlo a consideración del mundo", dijo Sonnenholzner.



Las declaraciones del vicepresidente Sonnenholzner se realizaron por la presencia de una flota pesquera de buques con bandera extranjera, sobre todo chinos y panameños, que entre los meses de marzo y abril se han ubicado en aguas internacionales al suroeste de Galápagos.

Ayer 26 de abril, el presidente Lenín Moreno, calificó como "depredatorias" e "inaceptables" las acciones de la flota de pesca de bandera China y dispuso el envío de buques de la Armada y aviones de la Aviación por la presencia de esas embarcaciones en los "límites del mar territorial que rodea a las islas Galápagos".



Los buques dedicados a prácticas de “pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” ocupan un área mayor al de las propias Galápagos, más grande que las provincias de Guayas y Santa Elena, según informó la Armada el pasado miércoles 24 de abril del 2019.



Otto Sonnenholzner dijo hoy que se debe recordar que Galápagos es Patrimonio de la Humanidad. "Es responsabilidad de todos en este planeta, sacar adelante y precautelar que esa reserva sea respetada", enfatizó.



La Cancillería todavía no confirma cuándo será convocado el embajador chino en Quito, Chen Guoyo, para que informe sobre la cercana presencia de la flota pesquera de ese país asiático en la reserva marina de Galápagos.