El Vicepresidente: 'Uno a tres años de prisión por desobedecer orden expresa de autoridad competente'

El vicepresidente Otto Sonnenholzner, durante una rueda de prensa virtual realizada este martes 17 de marzo del 2020, que "el mayor enemigo debe ser el virus, no la desobediencia".

Sonnenholzner aseguró que la sanción para quienes no acaten las medidas emitidas por el Gobierno serán sancionados con cárcel. "Uno a tres años de prisión por desobedecer orden expresa de autoridad competente", enfatizó.



Serán también sancionados quienes quieran obligar a sus empelados ir al trabajo, sin ser necesario. Las personas para que especulen sobre los precios de productos de primera necesidad serán también sancionados con prisión.



El virus está en el Ecuador, con el primer caso identificado el 29 de febrero, en un solo día casi se duplicó, aseguró el Vicepresidente. "Es necesario que comprendan que el nivel de contagio del virus es algo nunca antes visto y por eso hay que reducir la velocidad de propagación. Si ustedes no colaboran el problema será mayor".



El transporte interno no se puede parar, por ejemplo en Quito, porque los que transportan el cloro para el agua de la ciudad, deben llegar a su destino. Se necesita que los funcionarios municipales recojan la basura, entre otros, aclaró Sonnenholzner.



Para las personas que viven del diario se están haciendo estrategias claras para llevarles víveres, en la banca también se llegará a acuerdos, pero el sistema financiero no puede parar, señaló.



Ecuador cuenta con USD 80 000 millones adicionales para gastos de salud, necesarios en estos momentos, dijo el Vicepresidente. Además, aseguró que es necesario un fondo de ahorro en el país, pero que la crisis es superable si las personas apoyan.



"Todos los entes de la banca pública y privada han tomado resoluciones. Hoy el sector productivo hará pronunciamientos respecto al tema", dijo.



El Vicepresidente indicó que el COE toma decisiones importantes, entre ellas, la decisión de la restricción de los vuelos internacionales. "Ni yo le aviso a mi familia, en mi familia no hay privilegios, mi padre mi tía, todos estamos en la misma situación, no podemos administrar el regreso masivo de ecuatorianos. Todos deben cumplir la cuarentena donde estén, lo mismo mi padre, mi tía, mis primos, es una crisis", dijo Sonnenholzner.



El Vicepresidente señaló que es difícil determinar si el contagio es comunitario o no, "los cercos epidemiológicos no son perfectos". Dijo que es probable que haya contagios comunitarios, principalmente en Guayas, pero señaló que se transparentará las cifras. Además, no descartó que haya más casos y que por ello se tomó la iniciativa de que los laboratorios puedan hacer la prueba del covid-19.



Ecuador está abastecido de insumos médicos y en constante cooperación con la OMS y OPS para el reabastecimiento. "China ha ofrecido enviar ayuda en materiales médicos y con asesoría técnica profesional", aseguró.



Los médicos que trabajen en los hospitales públicos tienen la obligatoriedad de servir a los pacientes que lleguen, en el caso de una emergencia sanitaria real, nosotros necesitamos de todo el personal médico, y si se incrementa los números se hará un llamado a los médicos que este por graduarse y en un caso más extremo a quienes ya se han retirado de la profesión, aseguró.



Se fijará un precio específico para el examen de covid-19 en laboratorios privados, por ende, el Gobierno será riguroso en la aprobación de los laboratorios que harán la prueba.



En Ecuador hay 1000 camas habilitadas para la emergencia, pero se buscará alternativas para aumentar la capacidad. "Esperemos que con las medidas tomadas hoy no lleguemos a eso", enfatizó Sonnenholzner.



Los salvoconductos se pueden descargar y en los controles se hará una revisión y se verifica la información proporcionada por el usuario, pero si mienten, tendrá una sanción.



"Lo más importante es el aislamiento, cumplir la norma, lavarse las manos y evitar el contacto físico", señaló el Vicepresidente. La información es suficiente para que se comprenda la importancia de mantenerse en casa.



Hay un plan del MIES para ofrecerles casa de acogida a las personas que no tienen hogar, dijo el segundo mandatario.



Alexandra Ocles, secretaria de Gestión de Riesgos, durante un enlace nacional este martes 17 de marzo del 2020, indicó que hay 111 casos de contagio de covid-19 confirmados en territorio ecuatoriano, dos personas fallecidas (paciente 'cero' y su hermana) y 51 pacientes fuera del cerco epidemiológico. Ese es el balance oficial de los avances del virus a escala nacional.



Guayas centraliza la mayor parte de casos reportados. Le sigue Pichincha con ocho casos, Los Ríos, Azuay, Morona Santiago, El Oro, Sucumbíos y Manabí hasta las 10:15 de este martes 17.