Vicepresidente del CNE dice que no se lograría elección del Parlamento Andino en la primera vuelta de los comicios

Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), señaló que el proceso de elección del Parlamento Andino desde su punto de vista "ya no va a poder ser llevado adelante en la primera vuelta” de los comicios generales, programada para el domingo 7 de febrero del 2021.

Este miércoles 27 de enero el funcionario participó en el cierre del conversatorio ‘El Mundo con la Democracia’, organizado por el legislador Fernando Flores y la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea.



En el encuentro Pita ratificó que el CNE ya envió los paquetes electorales al exterior. El 25 de enero, se remitieron los kits a Europa, Asia, Oceanía y parte de Latinoamérica. Mientras que el martes 26, se despacharon los paquetes a Estados Unidos, Canadá, otra parte de Latinoamérica y el Caribe.



Cuando restan apenas 12 días para las elecciones, el CNE todavía no define la papeleta del Parlamento Andino. Actualmente hay 15 listas calificadas en firme, pero el diseño aún no se cierra. La razón: una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispuso que se garantice el derecho de participación de los candidatos del movimiento Justicia Social para esa dignidad.

Pita mencionó que el Pleno del CNE deberá tomar una decisión en las próximas 48 horas. “Hay situaciones que están en el plano político que al momento no están resueltas, por ejemplo, el tema de los parlamentarios andinos, que todavía tenemos una situación de carácter legal y tendrá que resolverse en las próximas 48 hora sobre cómo vamos a llevar esto”.



Desde el punto de vista de Pita “ya no va a poder ser llevado adelante este proceso en esta primera vuelta, sino que tendrá que hacérselo en una segunda vuelta”.



¿Si no hay segunda vuelta, que según el calendario se efectuaría el 11 de abril? El funcionario señaló que “igual” disponen de un presupuesto y que “tendrá que convocarse a un proceso electoral de esta representación”.



Según la convocatoria a elecciones, los ecuatorianos debían recibir cuatro papeletas el 7 de febrero: presidente y vicepresidente, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y parlamentarios andinos. En el cantón Cuenca se entregará una boleta adicional, correspondiente a la Consulta Popular por el Agua.

