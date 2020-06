Vicepresidente y bloque AP-Aliados marcan distancia con asambleísta Daniel Mendoza

LEA TAMBIÉN

El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y el bloque de Alianza País (AP) y Aliados marcaron distancia con el asambleísta Daniel Mendoza, quien es investigado por presunta delincuencia organizada.

"Esto no se trata de partidos y movimientos, se trata de una justicia actuando, sobre todo, en este caso y a este nivel, autoridades de control", dijo Sonnenholzner este viernes, 5 de junio del 2020.



El segundo mandatario, además, aclaró que Mendoza no es un militante de AP ni habla en nombre de la organización oficialista. Añadió que la única forma de evitar que actos de corrupción se repitan en Ecuador es "que no exista impunidad y para eso hoy el Gobierno no interviene ni con las autoridades de control ni con las autoridades judiciales".



Sonnenholzner participó este viernes en el gabinete ampliado del régimen, en el que el presidente de la República, Lenín Moreno, también formuló un llamado a las autoridades de control para fortalecer la lucha contra la corrupción.



"Al Gobierno le compete no encubrir, luchar por la transparencia, le compete intentar que no ingresen funcionarios corruptos a la función pública…Jamás encubrir, peor homenajear, mucho menos con el argumento de proteger un proyecto político", puntualizó el Vicepresidente.



Entre tanto, el bloque de AP y aliados emitió un comunicado en el que exigió que, con base al debido proceso, se determinen las respuestas oportunas y sanciones penales en beneficio de la verdad.



"Frente a las investigaciones que se han iniciado por parte de la Fiscalía relacionadas con posibles actos de corrupción en la construcción del Hospital de Pedernales y que involucran al legislador Daniel Mendoza, del movimiento Mejor, ratificamos nuestra postura incondicional de combatir todo acto de corrupción y delitos contra la administración pública por lo que ninguna persona está por encima de la ley", señaló la bancada.



Además de Mendoza, esta semana fueron detenidos el prefecto de Guayas, Carlos Morales; el expresidente, Abdalá Bucaram, entre otros funcionarios públicos, en el marco de investigaciones por presuntos hechos de corrupción. Sin embargo, los jueces otorgaron medidas alternativas a la privación de la libertad, tanto a Morales como a Bucaram.