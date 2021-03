Vicepresidenta Muñoz: 'No hay espacio para no dar toda la información completa sobre el Plan de Vacunación'

María Alejandra Muñoz, vicepresidenta del Ecuador, señaló que "no hay espacio para no dar toda la información completa sobre el Plan de Vacunación" y sostuvo que toda la información debe estar en manos de la Fiscalía, la misma que ha considerado que no estaba completa y ha aplicado el proceso correspondiente que es ir y buscarla. Las declaraciones las hizo este jueves 18 de marzo del 2021 en Guayaquil.

La Vicepresidenta manifestó que su preocupación “es que al Ecuador lleguen las vacunas y que se contrate directamente con laboratorios y no con intermediarios; y, que se abran los registros para que todos los ecuatorianos mayores de edad, todos, no privilegiados, todos accedan al registro y a su posterior vacunación". Las declaraciones las hizo durante el cumplimiento de su agenda en el Puerto Principal.



"No podemos permitir la vergonzosa escena que vimos hace una semana,

de personas que se estaban vacunando por fuera de la fase que les corresponde", sostuvo.



“Los funcionarios que no cumplan los procedimientos tienen que ser separados de sus cargos”, dijo Muñoz. También señaló que ninguna persona va recibir de parte de la Vicepresidenta una "sola instrucción" que no sea apegada al proceso del Plan Nacional de Vacunación que lleva adelante el país.



"Los procesos son la mejor forma de garantizar la ética y la transparencia, si se pegó al proceso lo hizo correctamente, si no se pegó al proceso que se responsabilice", enfatizó Muñoz.



Muñoz también señaló que aún no ha recibido la vacuna contra el covid-19. “Tengo 42 años, no me toca todavía, esta no es mi fase”, dijo la Vicepresidenta luego de ser consultada respecto a que sí ya recibió la vacuna contra el coronavirus contra el SARS-CoV-2. Muñoz agregó que tampoco se han inmunizado los miembros de su familia.



En Ecuador, el proceso de vacunación contra el covid-19 ha sido criticado porque no se priorizó a población vulnerable. El lunes 15 de marzo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció que los coordinadores zonales 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) y 9 (Quito) fueron separados de sus cargos.