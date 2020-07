Cuarta Vicepresidenta cuenta con menos personal y presupuesto

LEA TAMBIÉN

En una singular ceremonia, con sus familiares más cercanos y autoridades de Estado, María Alejandra Muñoz asumirá este miércoles 22 de julio del 2020 la Vicepresidencia de la República. El acto de posesión se efectuará en la Asamblea Nacional, con un protocolo especial de bioseguridad por la pandemia del coronavirus.

El Parlamento sesionará a las 11:45, de manera telemática. Muñoz tomará posesión del cargo, de forma presencial, en el salón Nela Martínez. Ahí pronunciará su primer discurso como la cuarta Vicepresidenta del actual periodo de Gobierno.



Los 137 asambleístas participarán del acto vía telemática. César Litardo (AP), presidente de la Legislatura, tomará juramento a Muñoz, cuyo mandato culminará en mayo de 2021.



Para este acto se dispuso que un número reducido de personas pueda acceder al Salón del Pleno, así como familiares y autoridades de Estado y de Gobierno.



Después, asistirá a su despacho, en el Centro Histórico de Quito. Se prevé que reciba honores de los Granaderos de Tarqui. Muñoz, quien es la vicepresidenta número 53 de la historia del país, se reunirá con funcionarios de la entidad, como parte del proceso de transición.

El lunes 20 de julio, la funcionaria participó en un encuentro con el presidente Lenín Moreno en la Gobernación del Guayas. La reunión fue reservada, pero según la Secretaría de Comunicación se abordó el cumplimiento de los cuatro ejes que el Ejecutivo priorizará en el cierre de su mandato: salud, empleo, alimentación y dolarización.

Tras su posesión, Moreno deberá establecer, vía Decreto, las funciones que cumplirá Muñoz. Sus tres predecesores tuvieron tareas en el ámbito productivo y político.



Por ejemplo, Otto Sonnenholzner, quien renunció hace 14 días para dedicarse a la política, se encargó del seguimiento al diálogo nacional, así como de la implementación de la agenda sostenible 2030, atraer inversión extranjera y coordinar los gabinetes sectoriales.



A María Alejandra Vicuña, quien fue condenada a un año de prisión por concusión en el caso diezmos, se le asignó el seguimiento a la consulta popular del 2018, la reconstrucción de Manabí, así como el fortalecimiento de los programas de economía popular y solidaria.



Jorge Glas, condenado a seis años de prisión por asociación ilícita en la trama de Odebrecht y también sentenciado en el caso Sobornos, estuvo al frente del consejo sectorial de la producción y de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 2016. Además, lideró el comité de reconstrucción y reactivación productiva y de empleo.

La Vicepresidencia

​

Muñoz recibe una institución que en los tres últimos años redujo un 42% del personal). Su asignación presupuestaria también registra una disminución que bordea el 40%, si se compara el presupuesto del 2017 y el de este año.



Este ajuste responde a la política de disminución de gasto y optimización institucional, que el Gobierno dispuso a través del Decreto Ejecutivo 135.

Hasta junio pasado, la Vicepresidencia reportó la ejecución de USD 1,4 millones del presupuesto correspondiente al 2020. La mayor parte de esos recursos se destina a pago de personal.



Rosalía Arteaga, quien fue la primera Presidenta y Vicepresidenta de Ecuador en 1996, califica como “disminuida” a la institución que presidirá Muñoz. Principalmente, porque a raíz de la Constitución de Montecristi, el Segundo Mandatario no tiene tareas específicas, a excepción de reemplazar al Presidente.



Considera que Muñoz podría abonar en la estabilidad del Gobierno, en un escenario complejo marcado por la emergencia sanitaria, la crisis económica y las elecciones generales del 2021. “Deberá actuar de acuerdo con los lineamientos que trace el Presidente, con base a su perfil y su área de trabajo”.

La consultora política Dayana León también cree que Muñoz podría sumar a la gobernabilidad y cumplir funciones orientadas a la reactivación económica y lucha contra la corrupción. Otro eje que podría potenciar es la política estatal con perspectiva de género, tal como lo aplicó en su paso por el Servicio Nacional de Aduana.



Muñoz estará nueve meses y dos días en funciones, con un sueldo de USD 2 432, tras la disminución Decretada por el Ejecutivo. Por ahora no ha confirmado si se mudará con su familia a la capital.



En su primera aparición pública tras haber sido designada Vicepresidenta, el sábado último, demostró su fe católica y reconoció que no enfrentará un reto sencillo. “Las misiones no son fáciles, más aún en una coyuntura como la que estamos viviendo, sanitaria, económica”.