Gobierno dice que solicitud de licencia sin sueldo de la vicepresidenta Vicuña se debió enviar a la Asamblea

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Secretaría Nacional de Comunicación asegura que la solicitud de licencia sin remuneración realizada por la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, debió dirigirse a la Asamblea Nacional y no a la Función Ejecutiva.

A través de un boletín difundido la tarde de este lunes, 3 de diciembre del 2018, la Secretaría de Comunicación aseguró que esa solicitud no debió ser enviada al presidente Lenín Moreno.

​

COMUNICADO OFICIAL | Sobre la delegación de las funciones de la Vicepresidencia de la República a @JoseAgustoB, secretario General de la Presidencia. pic.twitter.com/Tb4mi2AXxR — Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) 3 de diciembre de 2018



Después de que el Ejecutivo anunciara que “liberaba” de sus funciones a Vicuña, la funcionaria difundió una carta, en la que solicitaba licencia sin sueldo hasta el 31 de diciembre de este año.

Argumentó que la hacía para planificar su legítima defensa ante las denuncias de presuntos cobros irregulares a sus excolaboradores. "Con la finalidad de no distraer el cumplimiento de las múltiples funciones que usted me ha encomendado; es mi responsabilidad y deber con el país, solicitarle que me conceda una licencia sin remuneración hasta el 31 de diciembre del presente año, a fin de que este proceso no afecte la gestión del Gobierno”, escribió Vicuña.

Esta mañana he solicitado Licencia al Presidente @Lenin para ejercer mi legítimo derecho a la defensa y no afectar la gestión de gobierno, especialmente las funciones a mí encomendadas. pic.twitter.com/PnzFyJBP71 — Ma. Alejandra Vicuña (@marialevicuna) 3 de diciembre de 2018



Entre sus funciones, Vicuña presidía el Comité de Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas (por el terremoto del 2016), también dirigía el Comité de Economía Popular y Solidaria, y era la titular de la Coordinación con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Además estaba encargada de la articulación del mandato ciudadano expresado en el Referendo y Consulta Popular, del 4 de febrero del 2018.



La ministra del Interior y Secretaria de la Política encargada, María Paula Romo, ratificó que Vicuña se mantiene en el cargo de vicepresidenta. “Sigue siendo vicepresidenta. El señor presidente encargó sus funciones al Secretario General de la Presidencia (José Agusto Briones) para que pueda dedicar todo su tiempo y esfuerzo a su defensa”.

​



A través del Decreto Ejecutivo 333, del 6 de marzo del 2018, el presidente Lenín Moreno estableció las funciones que debía cumplir María Alejandra Vicuña. La funcionaria fue electa el 6 de enero del 2018 en la Asamblea Nacional, con 70 votos a favor de 106 legisladores presentes.



Vicuña encabezó la terna de candidatas que el presidente Lenín Moreno remitió a la Legislatura, para designar a la vicepresidenta, ante la ausencia definitiva de Jorge Glas. Las otras dos candidatas postuladas por el Ejecutivo fueron Rosana Alvarado y María Fernanda Espinosa.