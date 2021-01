La compañera de fórmula del presidenciable Giovanni Andrade renuncia a candidatura

El candidato presidencial Giovanni Andrade, del movimiento Unión Ecuatoriana, se quedó sin compañera de fórmula. Se trata de Katherina Mata, quien anunció su renuncia a menos de tres semanas de los comicios este miércoles, 20 de enero del 2021.

Vía telefónica, Katherine Mata se sinceró y dijo que la candidatura junto a Andrade “empezó siendo un verdadero show, de distintas formas”. Asegura que no hizo uso de “un solo centavo del erario nacional”, en lo que respecta al Fondo de Promoción que el Consejo Nacional Electoral (CNE) asigna a todos los candidatos para que contraten franjas publicitarias.



A pesar de que trató de respaldar el binomio, dijo Mata, le fue difícil llegar a acuerdos, como mejorar los discursos y discutir los planes de trabajo. Acusó a Andrade de ocultarle información y de pactar acuerdos sin transparentarlos. Incluso, asegura que sufrió violencia política a la interna del movimiento.



“En este camino hubo situaciones muy vergonzosas. He tomado la decisión de desvincularnos de la candidatura del señor Giovanny Andrade. Considero que un candidato presidencial debe ir más allá de la buena voluntad, más allá del querer ser notorio o notoria, considero que el Ecuador merece más, un baño de decencia en el tema político, dejando a un lado las vanidades”.



Andrade suma otro escándalo a su postulación. En diciembre pasado Unión Ecuatoriana, movimiento fundado por el exFiscal Washinton Pesántez, le retiró el respaldo, por no acreditar los títulos académicos que dijo poseer. Además, el 60% del Plan de Gobierno que el binomio ingresó al CNE fue copiado de Wikipedia.



El último comentario desafortunado de Andrade lo hizo público el martes 19 de enero, cuando habló de que supuestamente le sirvieron café con escopolamina durante el debate presidencial obligatorio que organizó el CNE.

El anuncio de su renuncia lo hizo la tarde de este miércoles 20, a pesar de que su candidatura es irrenunciable ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), de acuerdo con el Código de la Democracia.