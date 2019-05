Vicepresidenta de Colombia: 'No podemos tener otra Cuba en Venezuela'

LEA TAMBIÉN

La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, dijo el lunes 6 de mayo del 2019 en Washington que el continente americano no puede permitir que Venezuela siga los pasos de Cuba, bajo mandato comunista desde hace seis décadas.

Ramírez dijo que el “régimen criminal” del mandatario venezolano Nicolás Maduro “es insostenible” y llamó a “presionar con todos los medios posibles” para propiciar su salida.



“Cuál será la solución no estoy segura, pero lo que está claro es que no podemos mantener esta situación para siempre. No podemos tener otra Cuba en Venezuela”, enfatizó la vicepresidenta colombiana, al participar en un foro del American Enterprise Institute (AEI), un grupo de expertos conservadores con sede en la capital estadounidense.



Un régimen comunista gobierna Cuba desde 1959 tras el triunfo de la revolución liderada por Fidel Castro.



Cuba es uno de los principales aliados de Venezuela. Ambos países sostienen estrechos lazos desde 1999, cuando llegó al poder el fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, mentor de Maduro. Caracas se convirtió desde entonces en un socio estratégico de La Habana, luego de casi una década de crisis económica en la isla tras la caída de la Unión Soviética.



Ramírez destacó que la situación en Venezuela “es muy grave” y subrayó la “amenaza” que supone para la seguridad de toda la región.



“Allí están los miembros (de la guerrilla colombiana) del ELN (Ejército de Liberación Nacional) actuando activamente, les dan abrigo en Venezuela. Allí está el narcotráfico internacional. Allí hay grupos criminales del mundo entero”, dijo luego a periodistas, exhortando a la comunidad internacional a involucrarse fortaleciendo el cerco diplomático contra Maduro con sanciones económicas y políticas.



“Curiosamente se ha hablado de la posibilidad de que Cuba de alguna manera tenga una participación en esto. Yo creo que acá lo importante es mandar un mensaje contundente: por ningún motivo se va a aceptar que el régimen criminal de Maduro mantenga el poder en Venezuela”, apuntó, el ser consultada sobre la reciente decisión del Grupo de Lima.

Este bloque de países latinoamericanos y Canadá, que Colombia integra, acordó el viernes 3 de mayo del 2019 invitar a Cuba a participar en los esfuerzos por lograr una salida negociada a la crisis venezolana, al término de una reunión de emergencia celebrada en Lima.