Romo: Sonnenholzner renunció al directorio de una empresa en Panamá

La ministra del Interior y Secretaria de la Gestión Política encargada, María Paula Romo, se refirió a la polémica sobre la vinculación del candidato que encabeza la terna para la Vicepresidencia, con una empresa ‘off shore’.

La mañana de este lunes, 10 de diciembre del 2018, Romo aseguró en una entrevista televisiva que Otto Sonnenholzner no tiene acciones ni tampoco es propietario de la empresa Galley Entreprises, domiciliada en Panamá.



La funcionaria aseguró que Sonnenholzner “era miembro del directorio” de la firma. Agregó que para que “no dar lugar a confusiones”, el candidato que encabeza la terna del Ejecutivo habría renunciado al directorio. “Ha renunciado a pertenecer al directorio. Y al no tener acciones no está inmerso en una inhabilidad”, dijo Romo.



Los otros dos candidatos que conforman la terna para Vicepresidente son Nancy Vasco de Maldonado, de la Fundación El Triángulo, y Agustín Albán, vinculado a la educación superior en México. El Pleno de la Asamblea Nacional fue convocado a las 10:00 del martes, 11 de diciembre del 2018, para elegir al nuevo segundo mandatario de la nación.



En febrero del 2017, a través de una Consulta Popular, se prohibió que las personas con propiedades y dineros en países considerados como paraísos fiscales u ‘off shore’ puedan acceder a una candidatura de elección popular o formar parte del sector público.