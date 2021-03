Vicente Taiano: ‘Crédito en lugar del subsidio es una opción’ 

Entrevista a Vicente Taiano, ministro de Inclusión

¿Cuántas personas reciben bonos del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) en el momento?

En este momento, nuestro sistema registra 1 333 849 usuarios de todos los bonos. De ese total, 750 000 reciben el de Desarrollo Humano, de USD 50 al mes.



Históricamente se ha dicho que la mayoría es mujer. ¿Es así?



Así es. Más del 90% de los usuarios es mujer, madre y cabeza de familia. Por eso ofrecemos servicios como círculos de cuidado y aprendizaje, Creciendo con nuestros hijos, centros de desarrollo infantil, entre otros.



¿Se mantiene la posibilidad de que estas per­sonas cobren el bono acumulado, a manera de crédito productivo? Eso funcionaba desde el anterior Gobierno.



Sí. Desde el 2017 se han entregado 223 000 créditos, ahora tenemos 70 000 préstamos vigentes, que van a ser parte de la marca ‘Nosotras Emprendemos’. El objetivo es garantizar la inclusión económica de grupos de atención prioritaria.



¿Quiénes pueden obtener los créditos y sumarse a esta marca Nosotras Emprendemos?



Todas las personas que reciben un bono y cumplen con ciertas características, la principal tener la voluntad de salir de la pobreza a través de un emprendimiento. Para ello debe presentar un plan de negocios.



¿Cómo puede una persona sin estudios, en condición de vulnerabilidad, lograr articular un plan de negocios?



El Ministerio le apoya con un proceso de capacitación, a través de nuestra escuela de inclusión económica. Nos encargamos de hacer un acompañamiento y ayudarle a cumplir con los requisitos del banco.



¿Qué banco?



BanEcuador.



¿Qué requisitos tienen que cumplir?



Existe todo un proceso de precalificación. Varias personas se anotan, participan de la escuela de inclusión y luego conocen sobre los planes de negocios y nos dicen que no es lo suyo, que prefieren seguir recibiendo el bono de USD 50 y no emprender. Les hacemos ver que hay que cambiar el chip.



¿Cuánto dinero pueden darles en el crédito o bonos acumulados?



Si el crédito es individual son USD 600 como máximo y si es entre dos o más personas, hasta 1 200.



¿No quedan endeudados si les va mal?

No, es el subsidio que reciben de forma acumulada. En lo que va del año se han dado 7 200 créditos. Lo importante es que les acompañamos en el proceso.



