Viceministro de Salud habló sobre las elecciones 2021

"A escala nacional hay 75% de camas ocupadas en cuidados intensivos, aproximadamente. En Quito hay mayor ocupación, aunque eso es dinámico.

Hasta el domingo había 31 camas disponibles, el día previo eran 25. Es una situación dinámica, pero que tengamos esos espacios no quiere decir que sigamos con la irresponsabilidad del comportamiento ciudadano. Las epidemias no se vencen en los hospitales. Si ven la gente que lucha y que sobrevive tiene secuelas severas y hay que tomar conciencia", aseguró Xavier Solórzano, la mañana de este lunes 16 de noviembre en Ecuavisa.

El Viceministro repitió su pedido a la población de seguir las medidas de bioseguridad para reducir el riesgo de contagio de covid-19: uso de mascarilla, lavado de manos y distancia social. En Ecuador, hasta ayer había 180 295 personas infectadas. Pichincha concentra el 35,7% de casos.



Esas medidas de cuidado permitirán -dijo- reducir la velocidad de los contagios y ayudan a que los médicos no estén tan agotados, también el personal de limpieza, enfermeras, radiólogos, fisioterapistas porque se requiere el trabajo de todo un equipo.



Consultado sobre las reuniones organizadas por movimientos políticos, que apoyan a candidatos a ocupar la Presidencia y Vicepresidencia, entre otros cargos, dijo que "hay que ponderar el derecho a la participación política y el derecho a la salud y vida de las personas. Los partidos políticos deben dar el ejemplo de cómo unirse a la lucha cívica y humanística por vencer a la epidemia, todos debemos luchar en un mismo frente. Y la única forma es si nos comprometemos a hacer lo que debemos, comportarnos en el contexto de una epidemia y hacer lo mejor posible en nuestro ámbito, con disciplina".



En torno a este tema, algunas personas se han pronunciado. Así por ejemplo, en Twitter, la usuaria Camila Verdesoto escribió "ocho meses cuidándome del covid para que me toque de presidenta de mesa en las elecciones". Su tuit, publicado el viernes, tuvo 1 076 me gusta y 98 retuits. Algunas personas le aconsejaron por ejemplo usar visor, otros pagar la multa por no acudir.



En las votaciones de febrero 2021, el 80% de miembros de Juntas Receptoras del Voto es universitario, según el Consejo Nacional Electoral (CNE). Por la inasistencia, la multa total llega a los USD 100.