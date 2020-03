Viceministro de Minas: ‘18 firmas tienen interés en 70 áreas mineras’

LEA TAMBIÉN

¿Cómo evalúa el desempeño de la actividad minera en el 2019 ?

El 2019 fue un muy buen año para Ecuador en minería, estimamos un crecimiento de 1,76% del PIB minero, cuando en el 2018 fue de 1,55%. La pequeña minería ha contribuido con un crecimiento de un punto porcentual. Además, se registró la entrada en producción de las minas de Mirador y Fruta del Norte, que son los primeros proyectos de minería a gran escala en el país y que en el 2020 incrementarán su producción.



¿Cuál es el impacto de la paralización de los proyectos mineros Río Blanco y Loma Larga?

Son casi USD 1 200 millones que se podrían invertir y no se puede, por esta para. En Río Blanco, por ejemplo, que ya estaba produciendo, las proyecciones de exportaciones eran de USD 93,5 millones anuales, se perdieron 740 plazas de trabajo. Ahora los casos están en manos de la Corte Constitucional, que tiene que tomar una decisión. Nosotros somos respetuosos de las divisiones de poder, pero deben tener en cuenta que sus decisiones pueden acarrear problemas futuros de demandas para el país, por parte de estas empresas.



¿Qué avances tienen los proyectos que aún no tienen contratos de explotación, conocidos como de segunda generación?

Están entrando en la fase de evaluación económica de mina, para determinar los recursos y reservas que tienen en las áreas. Esperamos a finales de este año firmar el contrato de explotación y de inversión con las concesiones La Plata y Cascabel. Solo por estudios de exploración, esperamos que se generen unos USD 783 millones de inversión hasta el 2021. Vamos a participar en la Convención minera PDAC, en Toronto (se inició ayer), en donde se espera que algunos de los proyectos de segunda generación encuentren nuevos socios que aporten con más recursos y aceleren sus procesos de desarrollo.



¿Qué se espera de la participación en PDAC?

En el PDAC los inversionistas van a escuchar al Estado, quieren conocer lo que en Ecuador se ha logrado en este último año en materia de seguridad jurídica.



¿Cómo impulsar el desarrollo de la minería legal si hay oposición desde sectores políticos y sociales?

El principal reto es sentarnos y dialogar con quienes opinan diferente. Los mineros no somos depredadores o caníbales, respetamos el ambiente, porque vivimos en él. El tema de la minería ilegal es un verdadero problema. Hay mafias que han estado durante muchos años en el narcotráfico y están dejando el negocio por la minería ilegal, porque el recurso es más fácil de manejar y negociar. Se habla de que hay gente que lo hace por necesidad, pero eso no es aceptable y quienes apoyan esas acciones deben ser cuestionados. La minería ilegal es tan grave como el narcotráfico.



¿En qué estado está Buenos Aires? ¿La empresa Hanrine Ecuadorian Exploration & Mining, que tiene la concesión, puede entrar a la zona?

Está prácticamente liberada la zona, la compañía está haciendo un nuevo plan para ingresar. Necesitan continuar con el proceso de exploración, perforar para determinar recursos y después de eso conocer las reservas de mineral.



¿A cuánto ascienden los daños y quién se hace responsable por ello?

Tenemos un estudio que dice que se puede volver a explorar el sector, es factible la reparación. La cifra de valoración de los daños es de más o menos USD 2 millones. Estamos terminando un proceso para trabajar el material que se extrajo y que se confiscó, y con esos recursos pagar la remediación ambiental. A la empresa no se le puede exigir que se haga responsable, porque no tuvo nada que ver en lo que pasó. Lo justo sería demandar a los líderes que estuvieron apoyando y a ellos exigirles que paguen ese daño.



¿Ecuador está buscando más inversionistas para más áreas por explorar?

Hay 70 áreas que están en proceso de evaluación que podrían ir a subastas. Se están realizando los estudios, hay 18 empresas interesadas. Esperamos este año terminar los procesos de adjudicación de las áreas. Por la naturaleza de los procesos en minería, estas áreas podrían estar operando dentro de 10 años.



Lleva casi dos meses en el cargo. ¿Cuáles serán las prioridades de su gestión?

Trabajaremos en varios ejes. Queremos lograr que Estado, empresa y comunidades puedan trabajar en proyectos conjuntos para que las comunidades se beneficien de los recursos que genera la minería. Además, trabajaremos en depurar normativa para evitar confusiones legales.