Viceministro de Finanzas dice que no tiene acciones en una empresa domiciliada en Panamá

El viceministro de Economía, Esteban Ferro, dijo este martes 14 de abril del 2020, que no es accionista de la compañía Riomanzo S.A., en respuesta la publicación de un portal web, en la que se señala que esta es una empresa domiciliada en un paraíso fiscal, Panamá.

Ferro señaló, mediante un comunicado, que el 28 de mayo del 2019 cedió sus acciones en esta empresa. "En la fecha que asumí el cargo no era director ni accionista de ninguna compañía domiciliada en Panamá, ni en otro paraíso fiscal", detalló.



Ferro asumió el cargo el pasado 30 de mayo del 2019.



La publicación del portal web además hace referencia a una reunión con tenedores de bonos, en la que habría participado el Viceministro. A esto, Ferro respondió: "no existe nada extraordinario en una reunión entre una autoridad económica de un país y representantes de organismos multilaterales, agencias calificadoras de crédito o inversionistas internacionales".



La empresa Riomanzo, aclaró el Viceministro, no es tenedora de bonos del Estado.



La reunión a la que se hace mención en el portal web fue organizada el pasado 18 de octubre por Credit Suisse, en el contexto de las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), "en las cuales, representantes de los bancos centrales y ministerios de finanzas de todo el mundo convergen en Washington para discutir sobre el estado de la economía mundial y sus países", acotó.