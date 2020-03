Vicealcalde de Salitre muere con sospecha de covid-19; cinco alcaldes contagiados en Guayas y el Prefecto en cuarentena

LEA TAMBIÉN

El vicealcalde de Salitre, Jorge Washington Orlando Semería, de 75 años, falleció la noche del miércoles 25 de marzo del 2020 en medio de la incertidumbre sobre la causa.

El alcalde de Salitre, Julio Alfaro Mieles, informó que Orlando presentó afecciones respiratorias y se sometió al examen de covid-19 el pasado lunes, pero hasta la mañana de hoy, jueves 26 de marzo, aún no entregaban los resultados a la familia. El Municipio de Salitre, en la provincia del Guayas, expresó su profunda nota de pesar por la muerte del funcionario.



“No podemos asegurar que haya muerto por coronavirus, porque aún no tenemos el resultado de la prueba”, informó Alfaro a EL COMERCIO, a través de una llamada telefónica. Los resultados se espera que sean entregados hasta este viernes.



“El doctor (Jorge Orlando) presentó problemas respiratorios, pero tenía enfermedades preexistentes, era diabético, hipertenso, padecía problemas cardíacos y del sistema óseo, pero era un hombre hiperactivo, que salía a trabajar, a ayudar, siempre fue hombre muy comprometido”, dijo Alfaro, de 57 años, quien despacha desde su casa, en aislamiento preventivo desde el pasado lunes.

Las autoridades tenían previsto realizar el sepelio del Vicealcalde sin público la mañana de este mismo jueves en el cementerio de la parroquia General Vernaza del cantón.



La localidad no cuenta con crematorio por lo que el Vicealcalde será sepultado "en tierra". "El protocolo dispone cremación, pero incluso los de Guayaquil están saturados, hasta el día sábado o domingo que hay turno", sostuvo la primera autoridad del cantón.



Salitre pasó la mañana de este jueves de tres a ocho contagiados de por el covid-19, según el último reporte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.



El cantón del Guayas fumiga y desinfecta a todos los vehículos que ingresan a su jurisdicción.



Guayas, epicentro del foco epidemiológico del coronavirus en el país, alcanzó esta mañana 1 000 casos confirmados de los 1 382 que se registran en el país y cuenta también con los dos cantones más afectados: Guayaquil, con 678 contagios; y Samborondón, con 117.



Mientras tanto, el número de alcaldes contagiados en Guayas ascendió a cinco y el Prefecto, Carlos Luis Morales, anunció que entró en cuarentena luego de que un familiar cercano diera positivo para covid-19.



La cifra de alcaldes de la provincia con coronavirus subió a cinco luego de que el personero de Samborondón, Juan José Yúnez, informara, a través de un video que el Ministerio de Salud Pública le confirmó este miércoles que dio positivo para covid-19.



“Soy un paciente asintomático, no he tenido ningún síntoma y gracias a Dios me siento bien, pero lo importante es que he acatado las órdenes. Me he quedado en casa, lo cual garantiza que no he transmitido el virus", dijo Yúnez, quien llamó a que este momento “nos vuelva solidarios".



"Solo el orden, la serenidad y el acatamiento a los dispuesto por las autoridades será lo fundamental para salir de esta crisis sanitaria", añadió Yúnez. “Sigo al mando de este cantón, sigo trabajando por este cantón, sigo liderando la Alcaldía de Samborondón y tomando las decisiones correctas para salir lo antes posible de esta crisis”.



El Alcalde de Samborondón se suma a otros cuatro que han dado positivo en las pruebas de covid-19: la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri; de Yaguachi, Kléber Falcón; de Milagro, Paco Asan, y de Pedro Carbo, Xavier Gómez.



En tanto que el prefecto Morales, informó que ha entrado en cuarentena con el objeto de evitar cualquier tipo de contagio o transmisión de la enfermedad luego de que un miembro dentro de su hogar diera positivo para covid-19.



“Seguiré coordinando desde mi casa con todos mis alcaldes y presidentes de juntas parroquiales, las acciones que desde el Gobierno Provincial estamos ejecutando ante esta emergencia", apuntó Morales este miércoles a través de su cuenta de Twitter.