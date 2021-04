Vicealcalde Guarderas asumiría temporalmente la Alcaldía en caso de definirse prisión preventiva para Yunda

La Fiscalía pidió que se emita prisión preventiva en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda, investigado por el presunto delito de peculado en la compra de pruebas covid-19 la mañana de este martes 27 de abril del 2031. Esta decisión debe ser resuelta por el juez que lleva el caso.

De concretarse esta medida, ¿qué pasaría con la tutela capitalina?



Diego Cevallos, miembro de Gobernanza Local Ec y antiguo secretario del Concejo Metropolitano (2016-2019), explica que el vicealcalde asumiría la Alcaldía de manera temporal.



Cevallos agrega que los lineamientos para el cambio de mando se determinan en los artículos 91 y 92 del Código Orgánico de Coordinación Territorial (Cootad). En estos se define que el vicealcalde o vicealcaldesa es la segunda autoridad del gobierno del Distrito Metropolitano. “Intervendrá en ausencia del Alcalde o Alcaldesa metropolitano y en los casos expresamente previstos en la ley”.

#URGENTE | Caso #PruebasPCRQuito: #FiscalíaEc concluye con su anuncio de prueba y solicita prisión preventiva para Jorge Y., alcalde de #Quito, debido a que, de esta, se derivarían otras investigaciones que involucrarían directamente al burgomaestre, a su hijo y otros familiares. pic.twitter.com/RMB6GNP2XX — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) April 27, 2021

Entre las atribuciones está subrogar al Burgomaestre en caso de ausencia temporal mayor a tres días y durante el tiempo que esta dure.



En la normativa, además, se especifica que en caso de la falta definitiva, el o la vicealcaldesa asumirá hasta terminar el período. La autoridad reemplazante recibirá la remuneración correspondiente a la primera autoridad del ejecutivo.



Cevallos detalla que el Burgomaestre puede hacer uso de su derecho a vacaciones (30 días por año) y la petición de licencia sin remuneración (60 días). Este último punto debe pasar por el Concejo Metropolitano, a través de la Comisión de Mesa.



Luego de dicho tiempo, Yunda ya habría dejado de ejercer el cargo, pues ya no tendría justificación para la ausencia. Esto, dice Cevallos, se configuraría como una causal para continuar con el proceso de remoción.



El Alcalde, a través de su cuenta de Twitter, este martes, mencionó que sigue atento a la audiencia preparatoria de juicio en su contra y “me sorprende que la FGE (Fiscalía) solicite prisión preventiva cuando al ser alcalde de Quito, no existe riesgo de fuga. He cumplido las medidas cautelares de forma estricta. Aquí estoy y aquí estaré”.

Sigo atento la audiencia preparatoria de juicio en mi contra y me sorprende que la FGE solicite prisión preventiva cuando al ser alcalde de Quito, no existe riesgo de fuga. He cumplido las medidas cautelares de forma estricta. Aquí estoy y aquí estaré. — Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) April 27, 2021

La Fiscalía emitió su dictamen acusatorio en contra de Yunda. El fiscal Alberto Santillán presentó los elementos recopilados en la investigación.



Entre ellos está el contrato de emergencia para la adquisición de reactivos para la determinación de covid-19 por PCR-polimerasa, suscrito el 16 de abril del 2020, así como el pago de anticipo del 70% por USD 2 641 800 ordenados desde el Municipio de Quito, entre otros.



Según la Fiscalía, el pedido de prisión preventiva contra Yunda se debió a qué habría otras investigaciones que involucrarían directamente al burgomaestre y otros familiares.