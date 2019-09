¿Cuáles son las vías de Quito por las que no se puede circular con la medida de restricción vehicular?

LEA TAMBIÉN

Con la entrada en vigor de la medida Hoy no circula (que va de 05:00 a 20:00), los límites establecidos para movilizarse en las vías del Distrito Metropolitano de Quito son los mismos que funcionaban cuando existía el Pico y Placa.

Ante las interrogantes que varios usuarios han realizado a través de las redes sociales, el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Danny Gaibor, explicó que las restricciones se mantienen dentro del perímetro urbano de la ciudad.



Según la AMT, los conductores que tengan restricción (según el último dígito de la placa) no podrán circular dentro del perímetro comprendido entre:



Por el Norte: Redondel de los Adolescentes, siguiendo por la avenida Mariscal Sucre, Diego Vásquez de Cepeda y Panamericana Norte, intersección con la avenida Simón Bolívar.



Por el Sur: Intercambiador Lucha de Los Pobres, avenida Simón Bolívar, avenida Morán Valverde hasta la intersección con la Av. Mariscal Sucre.



Por el Este: Avenida Simón Bolívar entre la Panamericana Norte y el intercambiador Lucha de Los Pobres.



Por el Oeste: Avenida Mariscal Sucre entre avenida Morán Valverde y Redondel de los Adolescentes.



Gaibor indicó que los conductores cuyos vehículos tengan restricción pueden circular por toda la avenida Simón Bolívar, incluida la extensión de esa vía que conecta con la Mitad del Mundo. Aclaró que no se puede circular por la avenida Mariscal Sucre, sino sobre ella, en barrios como Atucucho.



“Las personas que vienen desde la Mitad del Mundo y van hacia el oriente por la Diego Vásquez si tienen permitido hacerlo hasta Carapungo y tomar la avenida Simón Bolívar. Pero si vienen hacia el Occidente por la Mariscal Sucre están contraviniendo la medida y serán sancionados”, dijo el funcionario.



En el sur de la ciudad, se puede circular por la avenida Morán Valverde y el Quicentro Shopping, siempre y cuando no se ingrese a la Mariscal Sucre. También los vehículos pueden movilizarse sin inconvenientes por el valle de Tumbaco, Cumbayá y el valle de Los Chillos.



Los conductores que violen la medida Hoy no circula serán sancionados con una multa equivalente al 15% de un salario básico unificado (SBU): 59,10 dólares. En caso de reincidir tendrán que pagar una multa del 25% del SBU: 98,50 dólares. La tercera ocasión que se cometa la infracción serán sancionados con una multa del 50% de un SBU: 197 dólares.



La AMT informó que para liberar un vehículo retenido los usuarios pueden hacerlo "únicamente al momento que terminen las horas de restricción". En el patio de retención deberán presentar el documento original y una copia del pago de la multa. También el original y copia de la cédula de identidad de la persona que retira el automotor. Original y copia de la matrícula del vehículo y, finalmente, el original y copia del parte de ingreso del vehículo al Centro de Retención Vehicular.