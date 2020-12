El estado de las vías en Ecuador para viajar en el feriado

Las autoridades recomiendan a las personas, que decidan viajar durante este feriado, que conduzcan con precaución debido a las lluvias y afectaciones en algunas vías.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), hasta el sábado 2 de enero de 2021 se tienen previstos eventos de precipitación y tormentas eléctricas en varios sectores del Ecuador.



Las lluvias en el Litoral se presentarían en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, mientras que la Sierra las mayores precipitaciones serían en el norte y en la Amazonía en el sur.



A continuación se detalla el estado de las vías en el país:



En la Sierra norte



En la vía E-10 que conecta a Ibarra (Imbabura) con San Lorenzo (Esmeraldas) se han registrado continuos deslizamientos de tierra y rocas en los últimos días. La causa es la temporada invernal.



Según Alejandro Cruz, director provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, dos equipos de obreros y maquinaria han sido asignados para las tareas de limpieza a lo largo de los 98 kilómetros de este ramal. Para este feriado, en caso de ser necesario, se activará un equipo de emergencia.



Otras carreteras estatales como la Panamericana E-35 y la carretera E-29 no registran novedades.



En la Sierra centro



Las vías que comunican a las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Bolívar y Pastaza están habilitadas al tránsito vehicular. Sin embargo, los conductores deben tener precaución por los deslizamientos que pueden presentarse en varias carreteras, especialmente, en el tramo Latacunga-La Maná y la vía Baños-Puyo.



Según un reporte del Ministerio de Transporte, dos deslizamiento bloquearon el paso en el sector de Tinieblas de la vía Zumbahua-La Maná. La maquinaria de la entidad realizó los trabajos de limpieza. Al momento, la carretera está abierta al tránsito vehicular. Los técnicos recomendaron circular con cautela en esta zona.



Las vías Ambato-Baños-Puyo, Ambato-Guaranda y Ambato-Riobamba están habilitadas a la circulación. En la vía Quito-Latacunga-Ambato no se registra baches y el asfalto está en buenas condiciones.



En el Austro

​

En los últimos días, las lluvias han estado presentes en la Sierra sur y provocaron pequeños derrumbes en la Cuenca-Girón-Pasaje, que une Azuay con El Oro y en la Descanso-Gualaceo, que sirve como enlace hacia la Amazonia. Pero los escombros han sido removidos y las vías están expeditas.



Los Cuenca-Loja, por su parte, registra desgaste de la carpeta asfáltica en los kilómetros 124 y 135, en el cantón lojano de Saraguro.



En la Amazonía



Las principales conexiones entre la Sierra y la Amazonía están habilitadas, aunque en ciertos tramos continúan los trabajos emergentes. Esto es en la Papallacta-Baeza (km 19 y 24), Baeza-Tena y la vía Chaco-Lago Agrio (sector El Reventador).



En este último punto, a la altura de los kilómetros 66 y 68 se realizan los trabajos de estabilización por la erosión del río Coca. Hay una variante habilitada para el tránsito.



La conexión entre las provincias de Azuay y Morona Santiago como son las vías Gualaceo-Limón, la Sígsig-Chigüinda y la Paute-Guarumales están en malas condiciones y se recomienda manejar con precaución.



En Santo Domingo de los Tsáchilas



El tramo KFC-Sueño de Bolívar, en la vía Alóag-Santo Domingo, es uno de los puntos que es intervenido. Entre los kilómetros 99 y 100, hay maquinaria de la Prefectura que está laborando en la ampliación a cuarto carriles que se ejecuta.



El gobierno provincial informó que entre las 07:00 y 18:00 se cierra temporalmente un carril. Los conductores deben tener preocupaciones porque en la zona se generan embotellamientos.



En Santo Domingo de los Tsáchilas, hay dos vías que estarán intervenidas durante el feriado. Se trata del anillo vial y un tramo de la carretera Santo Domingo-Buena Fe. En la primera ruta se coloca una nueva capa asfáltica.



En la vía Santo Domingo-Buena Fe, en cambio, se ejecutan los últimos trabajos de construcción del nuevo peaje. Las obras se concentran en el kilómetro 15. Allí, se hizo una vía provisional para desviar el tráfico vehicular hacia la izquierda en el sentido Santo Domingo-Luz de América. La estructura está casi montada en la zona y en estas semanas los obreros darán los últimos retoques a la fachada.



En Manabí



Las vías están habilitadas aunque se realizan trabajos de asfaltado en el paso lateral de El Carmen. Además, se realiza el fresado y la colocación de señalética en el sector Marcos, en la vía Flavio Alfaro-El Carmen.



En la vía Cojimíes–Pedernales, también, se realizan trabajos de mantenimiento en la calzada.



En Esmeraldas



Las vías que conducen a la provincia de Esmeraldas están en buen estado para circular durante este feriado, según dijo la tarde de este miércoles 30 de diciembre, Gustavo Valencia, representante de la Zona 1 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.



El tramo Quinindé-Viche-Esmeraldas-San Mateo (zona central de la provincia de Esmeraldas) no presenta problemas para que circulen los vehículos provenientes de la Sierra, mientras que en el tramo Lita-San Lorenzo, se debe tener cuidado por los trabajos se realizan en dos ramales.

Mientras tanto, la vía San Mateo- 'Y' de El León-San Rafael-Atacames, están en buen estado, como ocurre con Tonsupa- Súa-Same y Muisne. Los representantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Esmeraldas, precisaron que por esas rutas se podrá circular sin ningún inconveniente.