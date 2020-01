Las vías Alóag y la Calacalí están sin mantenimiento

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En las vías Alóag–Santo Domingo y Calacalí– Río Blanco, los trabajos de reasfaltado, ampliación y estabilización de taludes quedaron a medio hacer, por falta de financiamiento.

Ambas arterias que unen a la Sierra y a la Costa están a cargo de la Prefectura de Pichincha.



La prefecta Paola Pabón anunció el 7 de enero del 2020 la terminación del contrato con la empresa Equitesa, a cargo de la intervención en la Calacalí, por incumplimiento en las obras. La Prefectura indicó que se hará cargo de los trabajos, para los que se requie­ren cerca de USD 40 millones.



En un recorrido por esta vía se comprobó que las tareas de reasfaltado se cumplieron hasta el kilómetro 35. En esos primeros tramos, la señalética vertical es visible y las líneas sobre el asfaltado lucen recientemente pintadas.



A partir de ahí, la línea que divide a los dos carriles desa­parece, al igual que varias señales de tránsito y las cunetas.



En este punto está uno de los 11 taludes que fueron intervenidos a lo largo de los 157 km de esta vía. Estos trabajos en los puntos críticos correspondieron a la primera fase de un plan de intervención, que incluía además la readecuación de la carpeta asfáltica (segunda fase) y la instalación de tres peajes (tercera fase).

En el km 75 de la vía Calacalí–Río Blanco hay grandes baches. Allí la señalética es nula. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

De la primera parte se avanzó el 44,02%, según la Prefectura de Pichincha. Y de la segunda, apenas el 8,62%.



En otros tramos, como los kilómetros 45, 49 y del 74 hasta el 76, se presentan agujeros grandes en uno o en los dos carriles, y la vegetación empieza a cubrir ambos costados de la vía.



“No sabemos qué pasó ni por qué suspendieron los trabajos. Pero nosotros somos los más afectados, porque utilizamos la vía casi todos los días”, dijo Fredy Dávalos, conductor de un taxi de la Cooperativa Los Bancos Tax, de San Miguel de Los Bancos. Él contó que varios compañeros han tenido percances por los baches y señales de tránsito que no se ven.



Cornelio Vasco, morador de Nanegalito y usuario de la vía, mencionó que la colocación de peajes traería recursos para un mantenimiento adecuado. “Cuando había peaje estaba bien la vía, por eso estoy de acuerdo con que se cobre, porque hay mucho por hacer”.



La instalación de tres estaciones de peaje estaba contemplada en la tercera fase del plan inicial de las autoridades anteriores. Pero la Prefectura informó que la tercera etapa –0% de avances - implica trabajos desde la Mitad del Mundo hasta Río Blanco. Y reiteró que la colocación de peajes debe redefinirse en un nuevo modelo financiero.



El plan en la Alóag también está suspendido, por la falta de financiamiento. Pabón indicó que se pedirá una revisión a la tarifa del peaje (USD 1), que se cobra actualmente en Santa Rosa (Alóag). La decisión final la tendrá el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). El aumento sería de USD 1.



El Gobierno Provincial espera contar con los recursos de esa recaudación para financiar la ampliación a cuatro carriles de la ruta entre Tandapi y Unión del Toachi.



Los trabajos están paralizados desde hace tres meses.



Fernando Ortiz, presidente de la Cámara de Transporte Pesado en Santo Domingo, informó que fue convocado a una reunión en el MTOP, donde le indicaron que el alza del peaje sigue en análisis.



La propuesta que maneja la Cartera de Estado y que fue comunicada a los transportistas es que el incremento será de un 25%. Pero este gremio no está de acuerdo.



Ortiz aseguró que esperan que el Gobierno les garantice una compensación para que no los perjudique. Afirman que en los últimos meses han tenido menos ingresos, porque los fletes han disminuido. “Hay empresas que movilizaban su carga entre Sierra y Costa, cuatro días a la semana. Ahora son para dos o tres días”.



Tampoco hay mantenimiento de este eje vial. La maquinaria de la empresa contratista, Hidalgo&Hidalgo, fue retirada de la ruta y de las zonas donde se hacían los trabajos de ampliación.



El director de Vialidad de la Prefectura, Edwin Herrera, señaló que para continuar con esas obras se requieren USD 135 640 336,94.



Por ahora el ensanchamiento de la calzada está avanzado en intervalos de ciertos tramos. Entre Alóag y Tandapi hay 39,4 km, Tandapi-Unión del Toachi 10,3 km, Tandapi-La Esperie 3,73 km y en el límite provincial 0,7 km.



La Prefectura informó que ya avanzó con los estudios del rediseño de la vía, necesarios para reducir la inversión en las obras de mayor magnitud.



En ese documento consta la sustitución de cuatro túneles que se preveían construir entre los kilómetros 61 y 68. En reemplazo de estas infraestructuras se pondrán muros, puentes, pantallas y viaductos. El ahorro en estas nuevas obras es de USD 118 millones.