Los viajes de negocios desde Ecuador a China cayeron por el Covid-19

La crisis sanitaria global por efectos del coronavirus y que ya ha dejado más de 1 600 muertos ha provocado que ejecutivos y turistas ecuatorianos cancelen, suspendan o replanteen los viajes hacia China.

Negocios locales advierten complicaciones en la recepción y envío de mercadería, así como una baja en las solicitudes de paquetes turísticos.



Según datos del Ministerio de Turismo, en enero de este año se registraron 976 salidas con destino a China. En el mismo mes del 2019 fueron 1 144.



China fue el destino donde más se redujo el número de visitantes, ya que en general las salidas aumentaron en un 11% en ese período. Los viajes a los principales destinos como EE.UU., Perú y España subieron. La disminución de los viajes a China coincide con el mes en que se agravó el riesgo global por la epidemia.



Stephanie Toapanta, gerente comercial de la Importadora Kangu, en Guayaquil, tenía previsto trasladarse al país asiático en febrero, pero ante la alerta sanitaria postergó su viaje para abril. Si la situación no se resuelve, no descarta cancelar su viaje.



La compañía que maneja comercializa artículos para bebés. La agenda en Pekín era clave para la planificación del negocio, porque ahí se contratan a nuevos proveedores. “Ahora no podremos renovar nuestras colecciones”.



El panorama para Kangu es especialmente complicado porque uno de sus proveedores está en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, donde empezó a propagarse el covid-19 y que se encuentra bajo una estricta cuarentena.



Los hermanos Pedro y Juan Carlos Figueroa, representantes de Almacenes Figueroa, también dejaron en pausa su viaje, por precaución. Tenían previsto asistir en abril a una feria en Cantón, uno de los mayores espacios de intercambio comercial y que, actualmente, está suspendido de forma indefinida.



Almacenes Figueroa, también de Guayaquil, vende artículos de consumo personal y para el hogar. Cerca del 70% de los productos que oferta es de origen chino. A los hermanos les preocupa que el cargamento que solicitaron en enero pasado tenga problemas para arribar en agosto.



La baja asistencia a las ferias son un “golpe” para el comercio, anota la Cámara de Comercio Ecuatoriano China (CCECH). No hay interesados para los cuatro eventos que se desarrollan entre abril y mayo, dijo Gustavo Cáceres, presidente del gremio. El año pasado se inscribieron 30 personas.



En esos meses se realizan misiones comerciales a la Feria Cantón, la visita al mercado de Yiwu, -que es centro mayorista más grande-, una misión estudiantil y una deportiva a la Muralla China, entre otras.



David Grijalva, CEO de China Conexion, viaja tres veces al año (marzo, octubre y diciembre) hacia el gigante asiático, por negocios. Pero en esta ocasión decidió reprogramar el primer vuelo para mayo.



China Conexion, una multinacional con sede en Cantón, trabaja como enlace entre empresas de todo el mundo, incluidas de Ecuador, que compran y venden a China.



Grijalva cuenta que ha recibido numerosas llamadas de ejecutivos ecuatorianos que desistieron de acudir a las ferias por miedo al contagio, pero que buscan alternativas para no descuidar sus negocios y tratar de movilizar los cargamentos detenidos.



La cancelación o postergación de las visitas afecta a las agencias de viajes. Aunque no hay vuelos directos que conecten a Ecuador con China, los operadores ofrecen viajes con escalas en EE.UU. o Europa.



Aerolíneas internacionales suspendieron sus rutas al país asiático, total o parcialmente, como medida de precaución. Entre ellas Air France, American Airlines, KLM, Iberia, British Airways y Air Canada.



La Organización de Aviación Civil Internacional indicó el 13 de febrero pasado que la epidemia ha causado pérdidas de hasta USD 5 000 millones en ingresos para las aerolíneas desde inicios de este año.

“Eso se explica porque existe incertidumbre en el viajero sobre si es o no seguro viajar a China”, describió Diego Padula, titular de la Asociación oficial de Agencias de viajes y Turismo del Ecuador (Asecut).



En la agencia Firentur, de Quito, este año no han recibido solicitudes de personas interesadas en trasladarse a ese país. En Ian Travel, de Guayaquil, también se han cancelado paquetes con destino a España y Estados Unidos, países donde existen casos confirmados de pacientes con coronavirus.



Si bien hay incertidumbre, Jenny Almeida, ejecutiva de APN Internacional, recuerda que en algunas ciudades chinas las actividades empezaron a reactivarse.



APN es nexo para firmas ecuatorianas que exportan a China y también gestiona visitas de estudiantes universitarios a empresas. Por riesgo de la enfermedad, un grupo de 20 estudiantes no pudieron conocer Pekín en febrero.