Los viajeros no llegaron a Tungurahua y Chimborazo en el feriado

En Tungurahua y Chimborazo la presencia de los turistas fue mínima durante el feriado de fin de año y Año Nuevo. El sector hotelero reportó apenas una ocupación del 10% debido a la restricción vehicular y otras medidas adoptadas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional.

En Baños de Agua Santa, principal balneario turístico de Tungurahua, se dieron cancelaciones en un 20% de las reservaciones, según un informe emitido por el Departamento de Turismo del Municipio. Eso provocó que la ocupación llegue al 10%.



Cristian Varela, director de Turismo del Cabildo, explicó que al menos 800 de las 8 000 plazas de alojamiento con que cuenta la ciudad fueron ocupadas durante el jueves y viernes. “Algunos hoteles estuvieron con visitantes, mientras que otros no lograron tener clientes. Tres días antes del feria las reservaciones alcanzaron el 30%, pero al final la gente decidió no salir y quedarse en casa”.



Indicó que las medidas adoptada por el COE nacional si afectaron al sector turístico del país. “Teníamos expectativas que con el cierre de las playas se incrementaría la demanda entre un 50 y 60% de las plazas de alojamiento, pero no se cumplió porque la gente decidió no moverse a los destinos planificados”.



Por ejemplo las 64 habitaciones de Hotel Sangay se llenaron el jueves 31 de diciembre del 2020 y viernes 1 de enero del 2021, pese a que más del 50% de las reservaciones para fin de año se cayeron. Israel Albán, gerente Administrativo del Hotel, contó les preocupó cuando se presentó este fenómeno, sin embargo, en el transcurso del jueves lograron llenar con el aforo permitido aplicando las medidas de bioseguridad.



En Chimborazo de las 4 500 plazas de alojamiento apenas se llenaron entre el 2 y 3%. Patricio Costales, presidente de la Asociación de Hoteleros de Chimborazo, aseguró que fue una de las más bajas de la historia. “Las medidas adoptadas por el COE nacional afectaron al sector turístico que al momento presenta a escala nacional 50 000 desempleados”.

Afirmó que el COE nacional a última hora resolvió subir el aforo del 30 al 50% en los hoteles y restaurantes, pero eso fue demasiado tarde porque la gente decidió quedarse en sus lugares de origen. Aseguró que por la crisis un sinnúmero de operadores turísticos, en Chimborazo, cerraron sus puertas.