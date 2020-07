Viajeros que se trasladaban a provincias se quedaron con sus maletas afuera de la terminal de Quitumbe

LEA TAMBIÉN

Las maletas fueron colocadas en las aceras ubicadas en los exteriores de la terminal interprovincial de Quitumbe, en el sur de Quito. Eran de los pasajeros que trataron de viajar hoy, miércoles 1 de julio del 2020, a varios puntos del país y no pudieron hacerlo.

Inicialmente estaba previsto que 128 cooperativas de transporte interprovincial de pasajeros, en la capital, vuelvan a prestar servicios en la Costa, Sierra y Amazonía. Incluso se realizaron adecuaciones para mantener a los viajeros separados con dos metros de distancia. Se instalaron cámaras térmicas para medir la temperatura a los usuarios. También dispensadores de gel-alcohol en cada ventanilla de las boleterías, señalética en pisos, paredes y andenes para mantener el distanciamiento social.



Lo mismo ocurrió en la estación de Carcelén, localizada en el norte. Rafael Carrasco, gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), manifestó que hubo una resolución del COE nacional, emitida el 12 de junio, que señala que el transporte interprovincial se debe reactivar hoy, pero “el COE Metropolitano debe adoptar una decisión final”.



Señaló que las paradas están listas para operar, incluso se realizaron varios trabajos de infraestructura. “El COE Metropolitano está por reunirse como lo hace todas las semanas (...) esperamos a la cita de hoy por la tarde para conocer la fecha de reinicio de las actividades en el transporte interprovincial”.



En tanto, varios pasajeros esperaban con impaciencia en los exteriores de la terminal. Cargaban sus maletas y pedían una explicación, pues se encontraron con las puertas cerradas y sin atención en las boleterías.



Fernando Mejía tenía previsto viajar esta madrugada a Chone, provincia de Manabí. “Quería salir a las 07:00 y no pude. Creo que las autoridades deben analizar bien lo que van a hacer”. Sintió inconformidad, pues necesita trasladarse para realizar trámites personales.



Otros usuarios esperaban que en el transcurso de la mañana se reanude la atención para viajar. “Desde las 06:00 estoy aquí y no hay carros. Necesito visitar a mi familia en Guayaquil. Me molesta lo que hacen porque primero informan una cosa y luego cambian, es una falta de respeto”, manifestó el comerciante Juan Pablo Macías.



El técnico en telecomunicaciones Erick Dea también necesitaba viajar a Guayaquil para cumplir con un trabajo pendiente. “Es molestoso. Tendré que pagar una carrera en un carro particular. Un señor me cobra USD 15 hasta Santo Domingo y de ahí debo buscar un vehículo hasta Guayaquil”.