Ecuador revisará salud de todo viajero proveniente de 4 países; habrá un hospital exclusivo para coronavirus

Las autoridades ecuatorianas anunciaron, este miércoles 26 de febrero del 2020, que se revisará la salud de todos los pasajeros provenientes de los cuatro países en donde circula el coronavirus: China, Italia, Irán y Corea del Sur. Esto tras confirmarse el primer caso del nuevo virus en Brasil.

Catalina Andramuño, ministra de Salud, recalcó que la medida se aplicará pese a que en Ecuador no existe un caso sospechoso o confirmado. Además anunció que han identificado un hospital para atender exclusivamente casos comprobados de coronavirus, además de los 14 hospitales de la red pública disponibles para esos fines. Por temas de seguridad -señaló- no pueden revelar de qué hospital se trata, pero aseguró que se encuentra con toda la capacidad y que estará totalmente operativo “en un par de semanas”.



El hospital contará con 40 camas en terapia intensiva, dijo Andramuño. Y enfatizó en que no todos los casos requieren hospitalización, sino que se complican cuando hay una enfermedad preexistente. La Ministra señaló que también tienen identificada en el país una zona para cuarentena. Salud calcula que se requerirían USD 60 millones para atender la emergencia. “Hay predisposición del Gobierno para tener los recursos necesarios”.



Andramuño recordó que Ecuador cuenta con capacidad para realizar las pruebas, tras la provisión de los reactivos necesarios. En el Izquieta Pérez están los equipos. Además precisó que la verificación pasajero por pasajero, provenientes de esos cuatro países, se realiza porque en esos sitios ya está circulando el virus, mientras que Brasil se trata de un caso importado de Italia.

Las autoridades anunciaron que los controles se refuerzan en las entradas aéreas y marítimas al país y se extreman las medidas de prevención.



Paúl Granda, presidente del Consejo Directivo del IESS, señaló que cuentan con cuatro hospitales preparados para atenciones y se sumarán otros cuatro en las próximas semanas. Granda instó a actuar con corresponsabilidad, aplicando medidas de higiene y prevención.



Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas, indicó que en las próximas 24 horas se empezará a aplicar el control, especialmente a pasajeros provenientes de esos países. Además dijo que se trabaja con las aerolíneas para detectar el origen de los pasajeros con síntomas. La tripulación en aviones -dijo- está atenta y frente a cualquier eventualidad, comunican a la torre de control y al aeropuerto, que a su vez avisa al Ministerio de Salud.



En Quito y en Guayaquil, los equipos de salud están listos, precisó Martínez, para atender a personas con con o sin síntomas, que serán revisados. Para alertar sobre posible sintomatología el personal de Salud dispone de una ambulancia que permitirá trasladar a los pacientes a un dispensario.



Lo mismo se aplicará para pasajeros que lleguen vía marítima, detalló el Ministro. El trabajo se realiza conjuntamente con Salud y la Autoridad Portuaria, para informar sobre el estado de salud de los miembros de las tripulaciones.



Norman Wray, presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, señaló que al ser la región insular vulnerable por el turismo contante se fortalecerá el control y vigilancia de entradas aéreas desde Quito y Guayaquil. Se vigilará -dijo- que el chequeo se fortalezca previo a las llegadas a Galápagos, cuyos aeropuertos en en San Cristobal y Baltra están activados para la prevención. Además se fortalecerán los controles en turismo navegable.



Monserrat Creamer, ministra de Educación, adelantó que en todas las escuelas se reforzarán los programas y medidas de prevención. En casos sospechosos se tomarán acciones extremas, en coordinación con el Ministerio de Salud, señaló.



Los estudiantes ecuatorianos, que fueron trasladados desde Wuhan a Ucrania, se encuentran asintomáticos, recalcó la ministra de Salud. Se les realizaron las pruebas respiratorias y de coronavirus correspondientes y deberán cumplir la cuarentena en ese país. Luego se trasladarán a Ecuador, donde nuevamente deberán empezar una cuarentena y un proceso de exámenes y monitoreo.



Andramuño dijo que conjuntamente con Cancillería se encuentran verificando el número de ecuatorianos que viven en Italia. Hasta el momento -señaló- no hay compatriotas con la enfermedad en ese país.