La vía Puyo-Tena se encuentra abierta al tránsito vehicular

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El paso vehicular en la vía Puyo-Tena (Troncal Amazónica) fue reabierto la madrugada de este viernes 20 de septiembre del 2019. Los indígenas de las 22 comunidades de la nacionalidad Kichwa del cantón Santa Clara, en Pastaza, levantaron la medida de hecho luego de mantener diálogos con oficiales de la Policía Nacional.

La interrupción de la carretera duró 36 horas con piedras y troncos. Los indígenas bloquearon la vía en el kilómetro 47 de la vía Puyo-Tena, para exigir que la compañía Genefran, encargada de la construcción de una central hidroeléctrica en la zona, retire la maquinaria pesada del sector. Los trabajos de la obra fueron paralizados, debido una acción de protección interpuesta por las comunas del lugar. El pasado 3 de septiembre, el Tribunal de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Pastaza decidió suspender los trabajos en el proyecto hidroeléctrico sobre el río Piatúa, que es utilizado por los lugareños como un atractivo turístico.



Cristian Aguinda, presidente del Pueblo Kichwa de Santa Clara, indicó que con las autoridades de la provincia no lograron llegar a acuerdos para el retiro de la maquinaria.



"Esta paralización es la continuación de cinco años de lucha y no dejaremos de actuar hasta ver libre al río Piatúa", manifestó Aguinda.



El dirigente indicó que las medidas de hecho continuarán y piden no más concesiones petroleras en el bloque 28 y el centro sur amazónico. En el bloqueo de la vía participaron las 10 asociaciones y pueblos kichwas de Pastaza y delegaciones de organizaciones Waorani, Achuar, Shiwiar, Sapara y otras.



Para atender el bloqueo de la vía se activó en la provincia de Pastaza la mesa de conflictos territoriales.