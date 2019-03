Vía Guayaquil-Babahoyo está anegada y complica la circulación vehicular

LEA TAMBIÉN

Entre las 06:00 y 09:00 de este domingo 24 de marzo del 2019, unos 40 vehículos se quedaron varados en el kilómetro 55 de la vía Guayaquil-Babahoyo, en la salida del cantón Jujan (Guayas), debido a las inundaciones que sufrió el carretero.

En este tramo se registró la anegación total de la vía, producto del temporal invernal. Vehículos livianos, transporte pesado y buses debían reducir la velocidad para poder transitar.



David Gallardo, miembro de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), contó que desde que se inició el operativo se registraron varios vehículos varados en la vía.



"Iniciamos a las 06:00, hasta ahora hubo 40 carros varados. Más allá de eso el tránsito vehicular está dentro de las previsiones que habíamos hecho por la jornada electoral", dijo el uniformado.

Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

René Gaibor viajaba desde Guayaquil hasta la capital riosense para ejercer su derecho al voto. Tuvo que esperar a un lado de la vía, porque el agua ingresó a su vehículo.



"Yo llamé al ECU 911 y me dijeron que estaba todo en orden, que podía pasar, pero aquí me tocó quedarme. Siquiera he perdido media hora de viaje" contó el ciudadano, que conducía un auto modelo Aveo.



El temporal invernal obligó a que las autoridades electorales realizaran cambios en los recintos. En Jujan dos recintos fueron suspendidos, por anegación, mientras que en Babahoyo, se reemplazó a la Universidad Técnica, por inundación.