La vía E-35, entre Imbabura y Carchi, está bloqueada

La vía Panamericana se encuentra cerrada para el tránsito vehicular, en el sector El Juncal, provincia de Imbabura, situada en el norte de Ecuador.

Vecinos de esta localidad mantienen bloqueada la carretera desde las 09:30 de este sábado 9 de febrero del 2019.



Según un comunicado de la Gobernación del Carchi, los manifestantes son familiares de Andrés Padilla, un ciudadano de 24 años que falleció a causa de un disparo en la cabeza, durante un confuso incidente, el 23 de agosto del 2018, durante un enfrentamiento entes moradores Del Valle del Chota y agentes de la Policía.



Los manifestantes obstaculizaron hoy la vía E-35 con vehículos y quemas de llantas.

La medida, según testigos, es porque los allegados de la víctima no están conformes con los resultados de la última audiencia judicial efectuada en días anteriores.



Se asegura que no se habría presentado el perito con el que se realizó el reconocimiento de los hechos. Los manifestantes consideran que sin su presencia no se podrá sentenciar al miembro policial que presuntamente realizó el disparo que terminó con la vida de Padilla.



El uniformado está detenido en la cárcel 4 de Quito, mientras se desarrolla el proceso judicial.



Entre tanto, los viajeros que se desplazan entre Imbabura y Carchi, y viceversa pueden utilizar la vía alterna Mascarilla-Mira-Bolívar.