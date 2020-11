La vía Buena Fe-Babahoyo–Jujan acumula adjudicaciones fallidas

Durante décadas, la ampliación a cuatro carriles de la carretera estatal E25, en el tramo de 139 kilómetros Buena Fe-Babahoyo–Jujan, ha sido una vieja aspiración para la provincia de Los Ríos. El olvido de gobiernos sucesivos y dificultades para la concesión la han condenado al atraso.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) anunció el lanzamiento de un nuevo concurso para concesionar una vía que, desde el 2018, suma un adjudicatario fallido y un intento frustrado para adjudicar directamente a empresas públicas chinas (ver cronología).



El prefecto de Los Ríos, Johnny Terán, señala falta de transparencia y supuestas irregularidades en procesos contractuales y de adjudicación.



Luego de declarar un primer proceso desierto, el MTOP le propuso a la Prefectura integrar una alianza con las empresas públicas chinas CRCC International Investment y CRCC 14Th Bureau Group. La Empresa Pública de Vialidad del Gobierno de Los Ríos (Emvialríos) podía contratar la obra bajo delegación directa.



Las empresas chinas no estaban dispuestas a asumir el mismo costo que constaba en la adjudicación fallida, según el Prefecto. El contrato preveía una inversión inicial de USD 318,79 millones y de 236,79 millones para operación y mantenimiento.



“La adjudicación fallida era de USD 555 millones, que coincidía con las bases del concurso, y las firmas chinas querían hacerse cargo de la concesión por USD 777 millones, 222 millones más que la propuesta original, lo cual no aceptamos”, dijo Terán.



El Consejo Provincial de Los Ríos en pleno solicitó el 14 de julio la competencia de la vía. El plan era llamar a una licitación internacional a fin de operar, rehabilitar y ejecutar su ampliación a cuatro carriles.



Terán explicó que un día después, el 15 de julio, el MTOP inició un nuevo proceso bajo la modalidad de iniciativa pública para adjudicar directamente a las empresas chinas. Y “luego de nuestras denuncias, el miércoles pasado, el Ministro sale a decir que se lanzará un nuevo proceso”, añadió.



La Prefectura duda que “empresas serias” se presenten a concurso, con un Gobierno Nacional que atraviesa problemas económicos y que está a punto de terminar su período.



El ministro de Obras Públicas, Gabriel Martínez, anunció la semana pasada que el 30 de noviembre se lanzará un nuevo concurso para la concesión del tramo Buena Fe-Babahoyo-Jujan. La inversión inicial será de USD 325 millones y la adjudicación por un período de 30 años está prevista para el primer trimestre de 2021.



El MTOP inició mientras tanto trabajos de bacheo, sellado de fisuras, señalización y corrección de puntos críticos como los que están a la altura de la parroquia San Juan.



Los procesos de concesión son transparentes, según el Ministerio. “Había una propuesta de un consorcio integrado por dos empresas chinas y Emvialríos, pero no era muy conveniente para los intereses del Estado, no se le iba a adjudicar de ninguna manera”, le indicó Martínez a este Diario el viernes pasado.



El Ministro confía en que un clima de mayor estabilidad, respecto al que se registró entre marzo a julio, permita contar con diversidad de oferentes. Reconoció que se trata de la vía estatal “de más tráfico en el país”.



En la carretera Buena Fe-Babahoyo–Jujan fallecen en promedio 44 personas al año, según la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), con más de 1 000 accidentes desde 2016.



Según el alcalde de Ventanas, Rafael Sánchez, el tráfico de vehículos pesados y livianos genera largas filas y congestionan la circulación. “En una vía de dos carriles, con sectores muy estrechos, los conductores se desesperan y por el apuro producen accidentes al momento de rebasar”.



La carretera mueve un 40% de la carga exportable de banano, que sale por los puertos marítimos de Guayaquil, señaló Byron Paredes, presidente de la Asociación de Productores Bananeros del Ecuador.



Por la estrechez de los carriles y el alto índice de accidentabilidad, parece una carretera del siglo pasado, dijo. “Es insoportable. Tener una vía de esta importancia solo con dos carriles en el siglo XXI es inconcebible y una deuda pendiente”.



Los congestionamientos generan atrasos de hasta dos horas y amenazan la calidad de las frutas frescas, cuando se producen accidentes graves que requieren el cierre temporal de la vía durante varias horas.



Cronología de los contratos fallidos para la obra

​

29 de octubre de 2018

​

El Ministerio de Obras Públicas convocó a concurso público internacional la ampliación a cuatro carriles del corredor vial Buena Fe -Babahoyo-Jujan.



12 de septiembre de 2019



El Ministerio de Obras Públicas adjudicó a la empresa española OHL (Obrascon Huarte Lain) el proyecto de concesión de la vía de 130,98 km.



5 de junio de 2020



Más de un año después, el Ministerio declara como adjudicatario fallido a OHL luego de las prórrogas otorgadas a la firma española que había ganado.



14 de julio del 2020



El Consejo Provincial de Los Ríos, que dirige el prefecto Johnny Terán, en pleno solicita la competencia de la vía de la troncal de la costa E-25.



15 de julio 2020



El MTOP inicia un nuevo proceso bajo la modalidad de iniciativa pública para adjudicar directamente al consorcio de las empresas públicas chinas.