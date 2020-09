Veto total al Código de Salud provoca reacciones a favor y en contra en la Asamblea

LEA TAMBIÉN

El veto total del Ejecutivo al proyecto del Código Orgánico de la Salud (COS) generó este viernes 25 de septiembre del 2020, criterios divididos entre los 137 integrantes de la Asamblea Nacional.

El presidente del Parlamento, César Litardo (AP), admitió que la decisión del primer mandatario, Lenín Moreno, le causó “sorpresa”, después de que hace un mes el Pleno de la Legislatura aprobara el documento con 79 votos a favor, 8 en contra y 48 abstenciones, tras 8 años en debate.



“Con sorpresa hemos recibido el rechazo del Ejecutivo al COS aprobado por la Asamblea, una Ley que garantiza la atención urgente y prioritaria de salud a todos los ecuatorianos. El Pleno cumplió con su trabajo. No podremos tratar nuevamente este tema en un año”, tuiteó Litardo.



El presidente de la Comisión de Salud, William Garzón (AP), señaló que se trata de una “irresponsabilidad” del Ejecutivo. “El Código de la Salud es un articulado técnico científico construido con participación ciudadana”, aseveró.

El asambleísta Ángel Sinmaleza (exSuma), uno de los integrantes de la Comisión, sostuvo que no encuentra dentro del veto “una justificación técnica” y que no se puede atribuir a la falta de recursos.



“Son más de 400 observaciones en fondo y forma. El primer libro tiene el 55% de objeciones, 44% el segundo y 46% el tercer libro. Hay demasiadas inconsistencias y contradicciones. Integralmente necesita ser objetado”, expresó el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, en una rueda de prensa esta mañana junto con la secretaria jurídica de Presidencia, Johana Pesantez, en el Palacio de Gobierno.



La Constitución, en su artículo 138, estipula que, si el Jefe de Estado objeta totalmente el proyecto de ley, “la Asamblea podrá volver a considerarlo solamente después de un año contado a partir de la fecha de la objeción”.



“Transcurrido este plazo, la Asamblea podrá ratificarlo en un solo debate, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, y lo enviará inmediatamente al Registro Oficial para su publicación”, agrega.



De esta manera, en el nuevo Parlamento que resulte de las elecciones generales del 2021 se requerirá de 91 votos para retomar el proyecto.



“Me parece que es lo sano, con una Asamblea que surja luego de esta elección, y por tanto, esperemos, tenga mayor legitimidad que el Parlamento actual”, apuntó Héctor Yépez (exCreo), quien felicitó a Moreno “por haber tomado esta decisión que es a favor de la vida, la familia, los médicos”.



El socialcristiano Esteban Torres, uno de los integrantes de la Comisión de Justicia, señaló que el veto total al proyecto es “una buena noticia”. Él es uno de los asambleístas que no estaba de acuerdo con parte del proyecto, sobre todo, en lo relacionado a educación sexual y atención en casos de emergencia obstétrica.



Este no es el primer veto total que el Ejecutivo formula a una ley aprobada por la Asamblea. Ya hizo lo propio con la reforma a la Ley Legislativa, en 2017, y en 2018 a la Ley de lucha contra la corrupción de iniciativa legislativa.