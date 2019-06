Veteranos y dirigentes mundiales se reúnen en Portsmouth por aniversario del 'Día D'

LEA TAMBIÉN

Donald Trump, Emmanuel Macron, la reina Isabel II y unos 300 veteranos serán actores centrales el miércoles 5 de junio del 2019 de las celebraciones en la ciudad inglesa de Portsmouth por el 75º aniversario del “Día D”.

Ese día, el 6 de junio de 1944, comenzó el enorme desembarco militar en la región de Normandía, un momento clave de la liberación de Europa del nazismo.



En las ceremonias estarán también presentes la primera ministra británica, Theresa May, así como sus homólogos de Canadá y Australia, Justin Trudeau y Scott Morrison.



Se espera también la presencia de la jefa del gobierno de Alemania, Angela Merkel.



Trump, en tanto, cerrará en esa ceremonia una visita de Estado al Reino Unido, que se inició el lunes.



Durante la ceremonia, los jefes de Estado y de gobierno asistirán al embarque de 300 veteranos británicos que se dirigirán a Francia en un navío.



La lectura pública de testimonios de soldados y un desfile aéreo de la Real Fuerza Aérea Británica, que incluirá aviones modernos y los legendarios Spitfire, también están en el programa.

Portsmouth fue el puerto de saluda para playa de Sword, la playa más al Este de Normandía de las cinco escogidas para el desembarco de los Aliados.



Se trató de la mayor operación de este tipo en toda la historia, en términos del número de navíos participantes.



En la tarde del 6 de junio de 1944, más de 15 000 soldados aliados llegaron al suelo francés, aunque unos 10 000 resultaron muertos, heridos o desaparecidos, de acuerdo con los números del Memorial de Caen.



Honrar a los héroes



Para conmemorar esa jornada histórica, los 16 países representados en Portsmouth han adoptado una Declaración donde expresan su compromiso de que “los sacrificios del pasado no hayan sido en vano ni sean jamás olvidados”.



“Durante los últimos 75 años, las naciones han defendido la paz en Europa y en el mundo, la democracia, la tolerancia y el Estado de derechos”, apuntaron los países en la Declaración.

“Reiteramos hoy nuestro compromiso con los valores comunes porque ellos sostienen la estabilidad y la prosperidad de nuestras naciones y nuestros pueblos. Trabajaremos como aliados y amigos para defender estar libertades cada vez que sean amenazas”, añadieron.



Se trata también de la primera vez que semejante número de dirigentes se reúnan en el Reino Unido desde los Juegos Olímpicos de 2012, que se celebraron en Londres.



“Estas conmemoraciones serán la ocasión de honrar a aquellos que hicieron sacrificios extraordinarios para garantizar la libertad en Europa”, apunta la reina Isabel II en el programa oficial.



“No deben ser jamás olvidados”, añade.



Durante la ceremonia, en la que participarán 4 000 militares y 11 navíos de guerra británicos, May leerá una carta escrita por el capitán Norman Skinner a su esposa Gladys el 3 de junio de 1944.



La carta fue hallada en la chaqueta del soldados británico a su llegada a la playa de Sword, el 6 de junio, donde murió en el desembarco.



La dirigente participará también de una recepción con ex combatientes, y de un desayuno con dirigentes de todo el mundo, ante los que formulará un llamado a la unidad.



“Ahora que nos reunimos para rendir homenaje al valentía y los sacrificios en las playas de Normandía de quienes dieron un giro a la Segunda Guerra Mundial, debemos jurar no olvidar jamás la deuda que tenemos con ellos”, dirá en su alocución.

Trump, al golf



En la mañana del jueves, Macron se encontrará con May y los veteranos soldados británicos para colocar la piedra fundamental de un memorial británico en Normandía.



Será la última participación de May en actos oficiales, ya que el viernes presentará su renuncia.



La primera ministra arrojó la esponja luego de haber fracasado en tornar realidad el Brexit, que debía ocurrir el 29 de marzo aunque el plazo fue extendido al 31 de octubre.



May garantizará la transición hasta su sucesor sea escogido por su partido, el Conservador, hasta fines de julio.



El martes, May mantuvo un encuentro con Trump, en la segunda jornada de la visita oficial del mandatario estadounidense en el Reino Unido.



Luego de las ceremonias en Portsmouth, Trump deberá desplazarse a un complejo hotelero de su propiedad y dedicado al golf, en Boonbeg, en Irlanda.



Finalmente, Trump estará el jueves en Francia para la continuidad de las conmemoraciones por el Día D.