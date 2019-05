Fiscalización pedirá comparecencia de representantes de Arcsa, de medio digital y de expertos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En su segunda comparecencia en el Legislativo, que se llevó a cabo la tarde de este miércoles 29 de mayo del 2019, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, hizo puntualizaciones en temas relacionados con las supuestas irregularidades en el sistema público. Espinosa compareció en dos mesas: Salud (13:00) y Fiscalización (16:00) tras publicaciones en un medio digital sobre supuestas fallas en el sistema público.

La sesión en esta última arrancó con casi una hora de retraso, debido a que previamente la funcionaria estuvo en la Comisión de Salud. En este espacio también habló sobre las pruebas de detección del VIH y medicamentos e insumos médicos.



Espinosa resaltó, por ejemplo, en la estrategia 90, 90, 90. Trata de que el 90% de personas hayan sido detectadas, de estas el 90% deben tener tratamiento y de ellos 90% lleguen a una carga indetectable.



En el 2017, por ejemplo, las personas que viven con VIH y saben de su condición alcanzó el 64%. Frente a un 81% de gente en esta condición en el 2018.



El segundo ítem relacionado a las personas que conocen su condición y que siguen un tratamiento alcanzó en el 2017 un 64%. Mientras que en el 2018 es de 79%.



En el tercer punto relacionado con personas que tienen la enfermedad y que tienen carga viral indefinida fue en el 2017 de 62%; frente a un 67%, en el 2018.



Espinosa además insistió en que las pruebas de detección rápida, sobre las que se refirieron en el medio digital, no son diagnósticas sino marcan unas probabilidad de tener o no el virus. Por lo que se deben hacer otras para detectar la presencia del VIH.



Varios asambleístas de la Comisión de Fiscalización insistieron en preguntas sobre la eficiencia o no de las pruebas de detección o la utilización de medicamentos contaminados como el paracetamol.

​

La ministra de Salud, Verónica Espinosa, reconoció que hay retos en la Cartera que dirige, pero -dijo- no permitirán que se trate con irrespeto a los profesionales de la salud. Esto en la Mesa de Fiscalización sobre presuntas fallas en el sistema público



Vía @valeherediatorr pic.twitter.com/aLe7i82gGf — El Comercio (@elcomerciocom) 29 de mayo de 2019



Además pidieron la comparecencia de los periodistas del medio digital que presentaron las publicaciones, los representantes de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ( Arcsa) y de expertos. Uno de los pedidos llegó a manos del legislador por Santo Domingo de los Tsáchilas, Ángel Gende.



Sobre el primer tema, Espinosa relató previamente una de sus experiencias en el sistema de salud pública. Ella habló que su hija sufrió un golpe y fue llevada a un hospital público. En esta casa de salud -dijo- le habrían suministrado el medicamento. Puso la vida de su hija en el sistema público, destacó.



En la Comisión de Fiscalización también estuvo presente el presidente de la Mesa de Salud, William Garzón. Él dirigió la primera comparecencia de Espinosa en la Asamblea.



Garzón dijo que la Ministra respondió a todas las preguntas formuladas por los otros legisladores.



Ahora espera entregar la información proporcionada por la Ministra y posteriormente pedirán información a Fiscalía y Contraloría para analizarla. “Como Comisión estamos revisando la información y en Fiscalización se verá la factibilidad o no de un juicio político”.



Garzón dijo que aún no saben si ya hay las firmas necesarias para calificar un juicio político. Se requieren 35 rúbricas. Además mencionó que no cree que es necesario un juicio político en contra de la funcionaria.



“Hay que hacer un análisis con responsabilidad y después de haber escuchado a la Ministra creo que hay un tinte político tras esto. Alguien está detrás del puesto de la Ministra. Ella demostró con documentos y desvirtuó con información todas las acusaciones. Veo que esta siendo utilizado con tintes políticos frente a un trabajo que ha venido realizando”.



En Fiscalización también se dijo que no pedirán un informe a Contraloría porque ya se abrió una investigación. Lo dijo la presidenta de la Comisión, Johana Cedeño.



Cedeño además ratificó que se pedirá la comparecencia del titular de Arcsa para que hable sobre el tema; los periodistas del medio digital y expertos nacionales e internacionales. La comparecencia terminó cerca de las 19:00 de este miércoles 29 de mayo del 2019.