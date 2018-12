Verónica Espinosa: ‘El país necesita un Código de Salud; la legislación es vieja’

LEA TAMBIÉN

El Código Orgánico de Salud (COS) se debate hace casi siete años en el Legislativo. Temas como el aborto, el uso de cannabis medicinal o la reproducción asistida han mantenido la discusión. Verónica Espinosa, ministra del ramo, habló con este Diario sobre la necesidad de contar con un marco legal.

¿Usted esperaba que la Asamblea Nacional le brindara al país un Código de la Salud este 2018?



Claro. Contar con un Código de la Salud es un pedido de todos los actores de la materia y una necesidad para el país. No es casualidad que se siga debatiendo siete años. Lo que ocurre es que hay intereses y gente que está movilizando a la opinión pública para intentar concentrarnos en debatir los temas más conflictivos y generar miedo para que no se apruebe.



¿El país puede seguir esperando? ¿Cuánto tiempo lleva esta legislación vigente sobre salud?



La legislación que tenemos es vetusta. No solo estoy hablando de la Ley Orgánica de Salud y de la Ley del Sistema Nacional de Salud, del 2006, sino de otras más antiguas. Si bien se han derogado tácitamente con la nueva Constitución, no han sido derogadas explícitamente. Necesitamos una nueva ley.



¿No será que la Asamblea tiene varios temas y por eso no ha logrado avanzar más en esta ley?



Debemos preguntarnos por qué leyes del Deporte, de Comunicación, de Violencia de Género (que sin duda era prioridad), han salido en dos o tres meses. Mientras, una ley tan importante lleva más de siete años de discusión. Probablemente eso devela que hay grandes intereses ocultos para que no exista un marco regulatorio .



Sobre el funcionamiento del sistema de salud, legisladores como Jorge Yunda dicen que el Ministerio no puede ser juez y parte y administrar el sistema. ¿Qué opina?



Esa crítica de ser juez y parte no se refiere a lo que diga la ley. Es una crítica, en todo caso, a la institucionalidad del Estado. La definición de política pública es una atribución del Ejecutivo y no se le puede quitar ese rol.



Si no se aprueba el Código, ¿qué pasará con otros temas sobre los que no se ha legislado como la reproducción asistida?



Un Código de Salud vendría a cubrir los vacíos que existen en la legislación. Lo peor que puede pasar cuando existe un tema controversial es desregularlo. Esto no permite tomar acciones cuando hay vulneración de derechos. El Código de Salud permitiría que el Ministerio pueda regular.



Otro tema de debate es la atención a los abortos en curso. Aunque ya en el Plan de Salud Sexual y Reproductiva se dio una orden a los médicos del país, ¿qué se debe normar en el COS?



Creo que hay que darle el marco legal suficiente. Brindar la protección al profesional médico y seguridad jurídica al paciente. El tener este tema en la Ley nos permitiría cumplir con nuestros compromisos internacionales.



Y más allá de este punto del COS, la Mesa de Justicia debate sobre la posibilidad del aborto por violación. ¿Cuál es su opinión como médica?



El aborto es un problema de salud pública que sucede todos los días en condiciones riesgosas. No podemos ignorarlo. La penalización no ha evitado que haya abortos ni los ha reducido.



