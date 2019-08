Verónica Artola: ‘Ecuador pasará la nueva revisión del FMI’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Verónica Artola, Gerente del Banco Central del Ecuador.

¿Cuál será el trabajo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en esta segunda visita?

La misión llega hoy (el pasado lunes 12 de agosto de 2019) y se quedará hasta el 26 de agosto, inicialmente estaba previsto hasta el 22. La primera reunión es con autoridades de Finanzas, las autoridades de la Junta Reguladora, el Banco. En esa cita se define el marco y el objetivo de estas dos semanas. La misión está integrada por unas 7 u 8 personas, las cuales se dividen en diferentes temas para las reuniones más técnicas, en los temas fiscales, monetarios, etc. Ellos revisan hasta el mínimo detalle. Dos veces por semana hay citas entre todas las autoridades para ir cruzando ideas y, finalmente, hay una reunión de cierre.



¿Ecuador cumplirá todas las metas?

Sí, hemos cumplido todas las metas, pero lo más difícil son todas las proyecciones que se hacen. El Fondo dice cómo vamos con el tercero y cuarto trimestre, qué estimas se van a dar hasta septiembre y diciembre.



¿En reservas internacionales, que es el tema que le compete al Central, cuál es la proyección?

Está subiendo un poco el indicador, esperamos cerrar en entre USD 4 000 y 4200 millones, sin contar con todo el tema de monetización (traspaso temporal de un activo estatal a privados). La monetización afectaría positivamente a las reservas y nos permitiría llegar a los USD 5 000 que espera el Fondo. Habría que analizar con el Fondo qué variable podríamos utilizar si es que eso no se logra.



¿Cómo avanza ese tema?

Hay un comité liderado por Finanzas que lleva el tema.



La reforma al Código Monetario es una meta para la tercera revisión. ¿Eso cómo va?

El primer borrador se entregó en mayo y recibimos una misión del Fondo la primera semana de junio para revisar ese tema y se ajustaron algunos aspectos. El texto debe entregarse a la Asamblea el 30 de septiembre próximo. Esto es parte del trabajo que realiza el Central para fortalecer la autonomía de la entidad. Justamente, este miércoles (mañana) haremos un evento internacional sobre este tema en el Banco. Estarán tres expositores internacionales.



Entre analistas ha generado preocupación la decisión del Central de no publicar las cuentas nacionales, especialmente porque el reporte trimestral no suple completamente ese informe.



El año pasado, cuando hicimos el lanzamiento del cambio de año base, se indicó que el informe de cuentas nacionales no iba a ser publicado. Además, no es la primera vez que pasa esto. Esta decisión se toma porque el cambio de año base requiere de un contingente importante, quisimos tener un equipo para esto y otro para cuentas nacionales, pero las directrices del Gobierno es no incrementar la masa salarial.



Expertos no ven necesidad de ajustar el año base.

El Fondo, la Cepal nos recomendaron hacer este ajuste. Nosotros creemos que sí ha cambiado la estructura de la economía, por ejemplo hay actividades que en el 2004 no pesaban tanto, pero ahora sí, como la fabricación de software. La estructura del 2004 no es la misma que la del 2019.



¿Cuando se volverá a publicar el boletín de cuentas nacionales?

En enero del 2021.