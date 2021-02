Verónica Artola: ‘Dinero de los depositantes se cubrirá 100% en el 2026’

Entrevista a Verónica Artola, gerenta del Banco Central del Ecuador (BCE)

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea devolvió la mañana de ayer, 10 de febrero del 2021, al Ejecutivo el proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización, por tener errores constitucionales y legales. El envío del nuevo texto se esperaba entre ayer y hoy. La gerenta del BCE, Verónica Artola, dijo que son problemas de forma.



¿Cómo busca la reforma fortalecer la dolarización?



Se han hecho avances importantes los últimos cuatro años, pero por decisión técnica desde el banco y del Presidente de la República. ¿Qué pasa si no hay esa decisión a futuro? Es necesario no retroceder en esa tarea y, por eso, la reforma tiene tres pilares.



¿Cuáles?



Tomar decisiones autónomas y técnicas para la administración de recursos. Eso se alcanzaría creando un Directorio del BCE. El segundo es devolverle al Central ese rol de asesor y de generador de datos confiables. Y, tercero, tener autonomía financiera y administrativa.



No es la primera vez que se busca darle autonomía al BCE. ¿Qué hace pensar ahora que se va a aprobar?



Creemos que en este nuevo texto se corrigieron ciertas cosas que se enviaron en la Ley del 2019. Se recogió el pedido, por ejemplo, de que los miembros del Directorio del Banco Central no sean designados por el Presidente sino por la Asamblea, de una terna del Ejecutivo. Espero que el debate de la reforma sea técnico, sin mentiras.



¿Se ha dicho que se quiere privatizar al BCE y que el Directorio estará en manos de la banca privada?



Es un concepto erróneo, privatizar es vender y en ningún momento el proyecto dice eso. Han sido muy hábiles en meter este susto de la privatización. Lo que se busca es un Directorio autónomo, de poderes políticos y económicos. Para garantizar eso, se han puesto requisitos y se norman los conflictos de interés.



¿Por qué es necesaria la reforma monetaria?



Para sostener la dolarización y la dolarización se mantiene teniendo una reserva internacional sólida. Sin eso, puedo entrar en una falta de pagos. Eso significaría dejar de pagar deuda externa o que dejo de importar bienes y servicios, combustibles o que dejo de dar monedas y billetes a la economía. Además, las reservas me permiten asegurar los recursos de los ciudadanos, seguridad social, GAD.



¿En qué porcentaje cubren las reservas las obligaciones del banco con los depositantes, la seguridad social, los GAD?



En los años en los que el Central empezó a invertir mucho en el Ministerio de Finanzas, la reserva empezó a deteriorarse. En el 2009 yo cubría con mi reserva casi el 70% de los pasivos (incluidas obligaciones con la banca), pero en el 2017, cuando se hizo la mayor cantidad de inversión, teníamos apenas 28% de cobertura. Necesitamos que las reservas sean líquidas para cubrir de manera inmediata los recursos de terceros para hacer frente a cualquier emergencia. Ahora tengo acciones de banca pública, bonos de Finanzas y de la banca pública por USD 6 500 millones, que no puedo hacer líquido si llego a necesitar.



¿Esa situación le generó problemas al Banco?



Por ejemplo, en abril pasado, en un solo mes, me demandaron de bóveda USD 1 500 millones y en ese momento la reserva era de solo

1 800 millones, con lo cual yo tenía solo 300 millones para pagar deuda externa, importaciones, combustibles y no fueron suficientes. Necesitaba de 2 500 millones a 3 000 millones, por lo que tuvimos que buscar créditos urgentes. Ahora los bancos tienen un encaje muy grande, están sobreencajados por más de 4 000 millones. Mis reservas bordean 6 500 millones, entonces se cubre sin problema si ellos piden sus recursos. Por eso, es importante tener esos recursos de manera líquida y tener fuertes reservas.



¿Cuándo se llegará al 100% de cobertura de los depósitos de la gente?



Se ha dicho que estamos cuidando los recursos de los bancos y no es eso. Los recursos que tiene el BCE son de los depositantes. Lo primero por cubrir son esos recursos de terceros, eso incluye monedas en circulación, los depósitos de bancos privados, cooperativas, bancos públicos que tienen depósitos de la gente y los títulos del BCE. Según el análisis y cronograma de pagos que debe hacer el Ministerio de Finanzas, esto podría cubrirse en el 2026.



¿Cómo ve el hecho de que se diga que hay 6 500 millones de la reserva ganando 0% interés, cuando eso podría estar en el país generando reactivación?



Se confunde para qué sirve el BCE en una economía como la de Ecuador. El Central no puede emitir moneda, su función es precautelar el dinero que los ciudadanos tienen en las instituciones financieras ante cualquier riesgo. Sí se puede hacer política monetaria, pero técnica. Hablar de manera demagógica que van a tomar USD 1 000 millones de las reservas o que los USD 6 500 millones que pueden estar en la economía es una irresponsabilidad y una propuesta riesgosa. Veamos hasta dónde van las sábanas del BCE sin poner en riesgo la dolarización. Y, en todo caso, la inyección que sea para reactivación y no gasto público.



Formación. Es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con maestría en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma

de Barcelona.



Experiencia. Fue subsecretaria de Planificación para el Buen Vivir y Subsecretaria de Seguimiento y Evaluación en la ex-Senplades; secretaria del Consejo Nacional de Planificación.