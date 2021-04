¿Cómo verificar la cita para la vacunación contra covid-19 de adultos mayores?

El registro para la vacunación anticovid-19 de adultos mayores comenzó con algunos tropiezos. El primer día, el lunes 15 de marzo del 2021, la página colapsó. Pocas personas lograron completar la inscripción. A otros les tomó algunos días.

A esto se suma otra dificultad: la ciudadanía aún no conoce cuánto tiempo demorará la llegada del mensaje con la confirmación del lugar, fecha y hora para la inmunización en esta fase uno del Plan de Vacunación.



Carlos Oporto, comunicador y experto en modelaciones de la pandemia, inscribió a su madre Elizabeth, de 75 años, el martes 16 de marzo del 2021. Es decir, un día después de la habilitación de la página.



Su felicidad fue tan grande que posteó en su cuenta de red social Twitter el certificado para la vacunación. En el documento constaba la cédula de identidad, nombres, apellidos, correo electrónico, estado civil, provincia, ciudad y otros. Además se veía un código QR.



“Con todo eso pensamos que la inscripción fue exitosa, pero no. Pasaban los días y el mensaje de confirmación, con la hora, fecha y lugar, no llegaba”, relata el guayaquileño de 36 años.



El miércoles 24 de marzo del 2021, Oporto decidió llamar al 171, 'call' center del Ministerio de Salud Pública (MSP). Entonces le dieron la noticia de que su mamá aún no estaba registrada. “Fue horrible porque tenía el certificado digital del sitio web (www.planvacunarse.ec), pero no sirvió. La persona de la línea del MSP, de forma amable, la anotó rápidamente”.

Luego de 11 días, el domingo 4 de abril, el mensaje llegó a su teléfono celular, con la hora, fecha y lugar para la inmunización planificada para este martes 6 de abril del 2021, en la Universidad Espíritu Santo (UEES), a poca distancia de su vivienda en Guayaquil.



Para verificar los datos, Oporto ingresó a la página web citas.med.ec, habilitada por la Cartera del ramo. Allí hay un link que dice: Verifica tu cita de vacunación.



En tres pasos, la persona puede comparar los datos recibidos por medio del mensaje. En el primero, el ciudadano debe colocar la cédula del adulto o adulta mayor.

Luego debe apuntar la fecha de expedición del documento de identidad que se encuentra en la parte posterior del mismo. Allí se desplegará la información mencionada.



¿Qué pasa cuando a la persona aún no le han asignado el turno para la inoculación? Andrés, un quiteño de 38 años que prefiere mantener la reserva de su apellido, señala que inscribió a su madre, de 70 años, el domingo 28 de marzo del 2021.



Como todos ubicó número de cédula, nombres, correo electrónico y teléfono. El proceso -relata- no demoró más de 10 minutos. La página se abrió de inmediato y completó el registro.



Esto le generó mucha emoción, ya que la vacuna es una alternativa para frenar el avance de la pandemia. El virus ha dejado más de 132,1 millones de infectados en el mundo; en Ecuador suman 337 702 casos, hasta este martes 6 de abril del 2021.

Sin embargo, han pasado nueve días y aún no ha recibido una confirmación para su madre, quien fue enfermera de una casa de salud, del norte de Quito.



Por ello, él ingresó a la página cita.med.ec para conocer si ya tiene un turno. Luego de seguir con los pasos señalados apareció un mensaje que dice:



“¡Lo sentimos! La cédula ingresada aún no cuenta con una cita agendada para el Plan de Vacunación. Recuerda estar atento a las fases y grupos objetivos priorizados que son comunicados por el MSP, si correspondes a ese grupo, por favor revisa nuevamente en los próximos días”.



Esto le generó dudas, por lo que llamará al 171 para comprobar si su progenitora está o no dentro del plan.



Andrés Campaña, quien fue exdirector provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), enfrenta una situación similar.

El martes 16 de marzo pudo ingresar a la página web (www.planvacunarse.ec) para inscribir a su abuela Hilda Gallegos, de 87 años. Ella es jubilada y tiene carné de discapacidad auditiva. Sin embargo, aún no cuenta con una cita para la inoculación.



“Una vez que la registramos, recibimos un mensaje que decía que el proceso fue exitoso, pero aún no sabemos cuándo le tocará el turno”.



Andrés, de 33 años, cuenta que días después llamó al 171 y le dijeron que su abuela no estaba inscrita. En ese momento procedieron a realizar un nuevo registro, pero tampoco ha ocurrido nada. Incluso ingresó nuevamente a la página, pero no tuvo suerte.



“En la web sale que ya está anotada, pero seguimos en la espera”, dice. Esto ha ocasionado una profunda tristeza en la adulta mayor.



“Antes de la pandemia, ella salía a caminar por el parque o se reunía con su familia. Hoy no puede hacerlo, por lo que la vacuna representaba una esperanza para ella”.



Martha Moncayo, gerenta de CNT, señaló el lunes 5 de abril del 2021 que desde el 23 de marzo del 2021 se han inscrito 45 000 adultos mayores y personas con discapacidad; ellos serán convocados en los diferentes sectores del país para cumplir con la inmunización. No se conoce un cronograma por rangos de edades en los que se vacunará a esta población.