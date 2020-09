Veredicto final saudí por asesinato de Jamal Khashoggi anula cinco penas de muerte

LEA TAMBIÉN

Un tribunal saudí anuló el lunes 7 de septiembre del 2020, en un veredicto final, las cinco penas capitales pronunciadas por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, condenando a ocho de los 11 acusados a penas de siete a 20 años de prisión, un fallo muy criticado a nivel internacional.

“Cinco acusados fueron condenados a 20 años de prisión y otros tres a penas de 7 a 10 años”, indicó la agencia oficial SPA, que cita a los servicios de la Procuradoría saudí.



La experta de las Naciones Unidas (ONU) que investigó el asesinato en Estambul de este periodista crítico del poder de Riad, aseguró el martes que los fallos sauditas en este caso no tienen ninguna “legitimidad jurídica o moral”, aunque saludó la anulación de las penas de muerte.



“El fiscal saudita ha realizado un nuevo acto en esta parodia de justicia”, aseguró en un mensaje en la red Twitter la relatora especial del organismo para las ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard, cuya opinión no vincula a la ONU. “Estos fallos no tienen ninguna legitimidad jurídica o moral”, aseguró.

De la misma opinión es la novia del periodista, la turca Hatice Cengiz, que en la misma red social tildó de “farsa” el veredicto final y acusó a Riad de cerrar el caso sin que se haya dado a conocer la identidad de los que encargaron el asesinato.



“La comunidad internacional no aceptará esta farsa”, opinó Cengiz, quien se iba a casar con el fallecido.



“Las autoridades sauditas han cerrado el caso sin que el mundo sepa la verdad sobre el responsable del asesinato de Jamal”, lamentó.



Por su parte, Turquía declaró que el verdicto final está “lejos de satisfacer las expectativas de Turquía y de la comunidad internacional”, expresó Fahrettin Altun, portavoz de la presidencia turca.



Este veredicto en Arabia Saudita se da luego de que los hijos de Jamal Khashoggi anunciaron en mayo que “perdonaron” a los asesinos. “Nosotros,los hijos del mártir Jamal Khashoggi, anunciamos que perdonamos a los que mataron a nuestro padre”, había dicho el 22 de mayo Salah Khashoggi, hijo mayor del asesinado.



En el pasado, Salah Khashoggi había expresado “plena confianza” en el sistema judicial saudí.

En abril de 2019, el diario estadounidense The Washington Post aseguró que los cuatro hijos del periodista, inclusive Salah, recibieron casas con valor de varios millones de dólares y recibían pagos de varios miles de dólares mensuales por las autoridades. La familia lo desmintió entonces.



Versiones



Colaborador del The Washington Post y crítico del régimen saudí luego de haber sido anteriormente cercano al círculo reinante, Jamal Khashoggi fue asesinado y su cuerpo cortado en pedazos en octubre de 2018 en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, a donde había ido para recoger un documento.



Tenía entonces 59 años y sus restos nunca fueron hallados.



Este asesinato sumió a Arabia Saudita en una de las peores crisis diplomáticas y afectó la imagen del príncipe heredero Mohamed bin Salmán -conocido por el acrónimo de su nombre “MBS” -, quien, según funcionarios turcos y estadounidenses, ordenó el crimen.



Tras negar el asesinato y después de dar varias versiones sobre el mismo, Riad afirmó que fue cometido por agentes saudíes que habrían actuado por su cuenta y sin recibir órdenes de sus superiores.



La Procuradoría saudí absolvió al príncipe heredero. Este declaró a la televisión estadounidense PBS que aceptaba la responsabilidad del asesinato, porque sucedió “durante su reinado”, pero negó conocer el plan para ejecutarlo.

La agencia estadounidense CIA habría concluido que el príncipe, que controla todos los mandos del poder, tal vez ordenó el crimen.



La justicia saudita asumió el caso y luego de un oscuro proceso, cinco saudíes fueron condenados a muerte y otros tres a penas de cárcel, de un total de 11 personas inculpadas. Los otros tres fueron “absueltos”.



El veredicto pronunciado en diciembre fue criticado por las organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos.



“Fin”



Las personas condenadas el lunes no fueron identificadas.



Los voceros del procurador general subrayaron que este nuevo juicio pone “fin” al caso de Jamal Khashoggi.



La justicia turca comenzó a juzgar a comienzos de julio a 20 saudíes, dos de ellos cercanos al príncipe heredero: el ex-consejero Saud al Qahtani y el ex número dos de la inteligencia de Riad, el general Ahmed al Assiri, ambos identificados como los autores intelectuales del asesinato.



El primero fue objeto de investigación en Arabia Saudita, pero no fue inculpado por “pruebas insuficientes” y el segundo, resultó acusado pero absuelto por los mismos motivos, según la fiscalía.



Ambos fueron expulsados del círculo político del príncipe heredero “MBS”.