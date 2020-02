Empresario Pedro Verduga dijo que 'la cúpula del Gobierno' de Rafael Correa le pidió USD 1 millón

LEA TAMBIÉN

Pedro Verduga, dueño de la constructora Equitesa, declaró este miércoles 26 de febrero del 2019 en el juicio del caso Sobornos.

En su testimonio dijo en el 2013 "le llegó un mensaje de la cúpula del Gobierno" (de Rafael Correa), en el que le exigían USD 1 millón, pues su empresa había sido seleccionada para hacerse cargo de la obra multipropósito Chone.



Según Verduga, ese mensaje le entregó Walter Solís, exsecretario del Agua, quién le aclaró que la disposición venía de parte de Jorge Glas, María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y Alexis Mera, procesados por supuesto cohecho en este caso. También está imputados el expresidente Correa y 10 empresarios más.

#CasoSobornos | La fiscal Diana Salazar, el procurador Íñigo Salvador y los abogados de los procesados se encuentran en el auditorio de la Corte Nacional. Pasadas las 10:00 de este miércoles 26 de febrero se instaló la audiencia.



— El Comercio (@elcomerciocom) February 26, 2020



"Me sentí otra vez acorralado. Me dijo que Pamela Martínez era la única autorizada para recaudar esos fondos... Pero ya había un sistema, porque tampoco tenía liquidez, se pagaba fecha por fecha, tiempo por tiempo, a través de las planillas (facturas) se que emitían", agregó Verduga.



Según su declaración, esta fue la segunda vez que le exigían dinero. La primera había sido para lograr unos pagos congelados por la construcción de la carrera Chone-Canuto-Calceta-Junín.



En esa ocasión dijo que un funcionario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de la oficina de Manabí le contactó con Martínez para que ella solucionara los desembolsos del Estado hacia su compañía.



"Estaba entre la espada y la pared", señaló el empresario. En la parte final de su intervención pidió acogerse al derecho al silencio y no respondió las preguntas de la Fiscalía.



En este momento, el Tribunal pedido por el juez Iván León, junto con los magistrados Iván Saquicela y Marco Rodríguez, escuchan la prueba de los demás empresarios procesados.