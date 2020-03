Vocal de CNE revela más irregularidades en el caso Sobornos y plantea que los consejeros electorales renuncien

LEA TAMBIÉN

“Estamos caminando a un despeñadero, a un suicidio de la institución”. La frase es del consejero Luis Verdesoto, quien volvió a cuestionar el trabajo de sus colegas de mayoría del Consejo Nacional Electoral (CNE). En rueda de prensa, efectuada este lunes 2 de marzo del 2020, el funcionario criticó el uso que la defensa del expresidente Rafael Correa pretendió dar al informe de cuentas de campaña de Alianza País, aprobado por el Pleno del organismo, el 19 de diciembre del 2019.

También criticó el hecho de que los abogados de Correa solicitaran el testimonio de los consejeros Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero, en el marco del juicio del caso Sobornos 2012-2016. Finalmente, ese pedido no prosperó. A criterio de Verdesoto, ese documento pretendió “exculpar” a los involucrados en la investigación de presuntos aportes irregulares para campañas del movimiento oficialista.



Este lunes, Verdesoto presentó un tercer alcance de las investigaciones que efectuó junto a los colaboradores del vicepresidente Enrique Pita, dentro de este caso. Los datos fueron obtenidos luego de que la asambleísta de Creo, Jeannine Cruz, solicitara información al CNE.



El vocal señaló que se analizaron los aportes reportados para un binomio que participó en las elecciones seccionales del 2014, aunque evitó dar más detalles. De la información procesada se desprendió que de los 104 donantes, al menos 24 firmas no coinciden con las rúbricas de las cédulas. Estos datos con aparentes irregularidades suman un total aportado de USD 75 775.



Verdezoto agregó que solo se pudo contactar con 32 aportantes, quienes entregaron un total de USD 107 260 y sí confirmaron haber entregado recursos. Otras 58 personas están ingresados con información falsa o incompleta. “No se los pudo contactar, esto corresponde al 56% del total de las aportaciones recibidas”, manifestó.



Además, sostuvo que 14 aportantes, por un total de USD 34 225, confirmaron no haber realizado donaciones a la campaña electoral de Alianza País en ese año. Incluso, presentó los testimonios de dos personas que niegan haber entregado dinero al oficialismo, pero que constan en los informes aprobados por el CNE.



Además, criticó que se haya desvinculado a la funcionaria de su despacho que avanzaba en las investigaciones internas de la trama Arroz Verde. El consejero confirmó que en total, se despidió a cerca de 68 personas que laboraban en el CNE a finales de febrero.



Debido a estas actuaciones y a la baja credibilidad que reporta el organismo entre la ciudadanía, Verdesoto planteó que todas las autoridades den un paso al costado. O a su vez, que se inicie un proceso de mediación, con “personalidades notables”, para limar asperezas entre los consejeros y enrumbar la institución, ya que restan 11 meses para las elecciones presidenciales.



El consejero de mayoría, José Cabrera, rechazó las expresiones de Verdesoto y acusó a su colega de minar en la credibilidad del CNE, ventilando acusaciones sin sustento. Además, confirmó que aún no está definido el presupuesto para las elecciones presidenciales y legislativas del 2021. “Si quiere que renuncie él, yo no lo voy a hacer, porque gané un concurso”, señaló.