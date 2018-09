Estas son las 10 ventas de empresas ecuatorianas más importantes en los últimos seis años

LEA TAMBIÉN

Empresas ecuatorianas con larga trayectoria en el mercado local pasaron a manos de compañías extranjeras.

Las compañías de los sectores bancario, de alimentos, de bebidas y hotelero genera apetito de corporativos centroamericanos, mexicanos, españoles y chinos.



Las empresas mexicanas son las que más adquisidores han efectuado en el país entre el 2008 y el 2017. En ese período han inyectado USD 1 500 millones en inversión extranjera directa.



La más reciente fue el anuncio de compra efectuado por Femsa, un embotellador mexicano, de las cadenas de farmacias y otros negocios de Corporación Grupo Fybeca.



A continuación las adquisiciones más importantes:



Tesalia atrae a centroamericanos



La casi centenaria firma ecuatoriana Tesalia formó una asociación comercial (Join Venture) con el embotellador centroamericano Corporación de Bebidas Continental y del Caribe (CBC), con sede en Guatemala, para un proyecto de consolidación en el mercado ecuatoriano.



Con ello, el 99,43% de la firma pasó en febrero del 2013 a CBC Ecuador, compuesta en un 50% por la firma centroamericana y en un 50% por socios ecuatorianos. Antes, el total de la compañía estaba en manos locales.



La operación incluyó a Delisoda, embotelladora en Ecuador de las marcas Pepsico Internacional, cuyos accionistas son los mismos de Tesalia.



Tonicorp fue adquirida por mexicanos



La firma azteca Arca Continental anunció en agosto del 2013 la adquisición de la mayoría accionaria de Tonicorp, luego de por más de tres décadas este holding (compuesto por Tonisa, Plásticos Ecuatorianos, Dipor y Heladosa) estuviera bajo el mando de empresarios locales.



Un banco atrae capital de Guatemala



El ‘holding’ centroamericano Promerica Financial Corporation anunció en marzo del 2014 que concretó su intención de comprar el 55% de acciones del cuarto banco más grande del país: Produbanco, en lo que fue la operación más importante desde la crisis financiera de Ecuador de 1999.



El presidente ejecutivo de Promerica Ecuador, Ricardo Cuesta, dijo que el principal factor para la compra fue la situación sólida del banco. Produbank Panamá y la empresa que opera la marca Servipagos también fueron parte de la transacción.



Bimbo entra a la industria panificadora



El grupo mexicano Bimbo confirmó en julio del 2014 un acuerdo de compra de la ecuatoriana Supan.



Bimbo es una empresa con más de 65 años de historia en México. Actualmente, tiene operaciones en 22 países de América, Europa y Asia.



Mientras que Supan lleva 68 años en el mercado nacional, comercializando marcas como Supan, Grile, Braun, Dulzones, Rey-pan y otros.



Juris y Don Diego pasaron a manos de mexicanos



La empresa mexicana Sigma Alimentos, que se dedica a la producción de cárnicos en México y tiene presencia en varios países de la región, acordó a finales del 2014 la adquisición de la fábrica ecuatoriana Juris, dedicada a la producción y comercialización de carnes frías.



Juris se instaló en Quito en 1929, con tres trabajadores y un capital de 40 000 sucres, cuando los esposos Juris Bauer llegaron de Austria.



Su trabajo fue arduo para dar a conocer los embutidos cárnicos, pues en esa época esos productos no se elaboraban ni se consumían en el Ecuador. La fábrica estaba en San Roque (centro) y luego se trasladó a la calle Murgeón y hace 50 años está en Cotocollao (norte de Quito).



En septiembre de 2015 Sigma amplió sus negocios y adquirió Elaborados Cárnicos (Ecarni), firma ecuatoriana dedicada a la producción y comercialización de carnes frías y sus productos se encuentran en el mercado bajo las marcas Don Diego y La Castilla.



Tecna pasa a manos de españoles



Con un plan de inversión de entre USD 8 millones y 10 millones para los próximos cuatro años, la firma española Ditecsa se asentó en el país con la compra de la compañía ecuatoriana Tecna.



Tecna se dedica a temas de ingeniería, tecnología y construcción petrolera. Con la inversión, Ditecsa asumió al 100% de la plantilla de Tecna, que incluye a 110 personas.



Ditecsa es una firma europea con más de 20 años de trayectoria, centrada en el desarrollo de sectores industriales. Desde hace dos años busca posicionarse en el sector de oil & gas, minería modular y energía, en general.





Una constructora china adquirió el Hotel Quito



La empresa estatal China Road and Bridge Corporation (CRBC) completó el 14 de septiembre del 2016 el pago de USD 30,8 millones por la compra del Hotel Quito, según el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), que era propietario de la infraestructura.



En mayo del 2016, el Biess subastó el hotel por su valor en libros: un dólar por acción, equivalente a USD 30,8 millones, aunque la venta no estuvo exenta de observaciones e incluso fue objeto de un examen de Contraloría.





Pronaca vendió acciones a una centroamericana



La Corporación Multi Inversiones (CMI), de origen centroamericano, compró el 50% de las acciones de Pronaca, según una carta remitida en junio del 2017 por el presidente ejecutivo de la compañía, Luis Bakker, a la Bolsa de Valores de Quito (BVQ).



CMI es un grupo presente en 13 países de tres continentes. Tiene siete unidades de negocios que están vinculadas a molinos, industria pecuaria, energía, finanzas, proyectos multi propósitos, así como restaurantes como Pollo Campero.



La compañía nació en 1920 con una tienda ubicada en San Cristóbal, en Guatemala.





Fusión de dos firmas cerveceras



En octubre del 2016 se dio la fusión internacional entre SabMiller y AV InBev. Eso implicó también la fusión de operaciones en el país. SabMiller es dueña de Cervecería Nacional y AB InBev tiene a su subsidiaria en el país Ambev Ecuador.



La fusión se autorizó en el 2017 con condiciones que debe cumplir AB InBEv.





Una embotelladora mexicana compra Fybeca



La embotelladora y minorista mexicana Fomento Económico Mexicano (Femsa) dijo el 24 de septiembre del 2018 que llegó a un acuerdo para adquirir al operador de farmacias Corporación Grupo Fybeca (GPF) en Ecuador, poniendo un pie en el mercado farmacéutico.



Femsa, que opera el mayor embotellador de Coca-Cola en el mundo por volumen en México, la cadena minorista Oxxo, y tiene una participación en la cervecería holandesa Heineken (que tiene presencia en más de 70 países), detalló que Corporación GPF cuenta con 620 puntos de venta en Ecuador solo bajo las marcas Fybeca y SanaSana. La transacción aún espera las autorizaciones legales en Ecuador.