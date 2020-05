Las ventas ambulantes proliferan en el Comité del Pueblo y Centro Histórico

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A pesar de que Quito continúa en semáforo rojo, decenas de vendedores ambulantes se tomaron las calles principalmente en sectores como el Comité del Pueblo y el Centro Histórico, durante el fin de semana.

Hoy, domingo 24 de mayo, la avenida Jorge Garcés (principal arteria del Comité) se llenó de comerciantes de alimentos, mascarillas, trajes protectores y una infinidad de productos.



La vía era una feria libre. También se aprovechaban los portales de viviendas de calles transversales para comercializar papas, tomates, y variedad de verduras.



‘Todos necesitan trabajar’, comentaba más de una persona. Sin embargo, la gente no respetaba el distanciamiento social, se abrieron locales de giros no permitidos, hubo circulación de vehículos particulares pese a la restricción vigente durante los fines de semana, etc.



También atendieron restaurantes, con el aviso de pedidos a domicilio o para llevar, así como carnicerías, bodegas, entre otros establecimientos.



En el norte, los vendedores ambulantes también llegaron al bulevar de Cotocollao. Aunque, en este sitio, el número de vendedores distaba por mucho al del Comité del Pueblo. No eran más de 20 personas.



La mayoría se ubicó cerca a los ingresos de un supermercado y una bodega de artículos de primera necesidad. En cambio, en los alrededores del Mercado Cotocollao las aceras lucían despejadas.



En el Centro, en la calle Rocafuerte, las ventas proliferaron, pese a que, a simple vista, parecería que el número de vendedores superaba el de compradores. En la zona hubo permanente control de agentes metropolitanos.



Como parte de las medidas de seguridad en medio de la emergencia, en todos los espacios, la personas deben guardar una distancia de al menos dos metros entre cada una. El Municipio ha emprendido jornadas de señalización de ‘Distancia segura’.



Ya ha llegado a más de 550 puntos, como paradas de transporte convencional y del sistema de transporte público integrado (Ecovía y Trolebús), así como algunas entidades metropolitanas. Se pintan círculos de 40 cm de diámetro.